Thực hư bức ảnh 2 nạn nhân trong vụ cháy ôtô ở Đà Nẵng

Bức ảnh được cho là hai nạn nhân trong vụ cháy ôtô ở Đà Nẵng lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định đây là hình ảnh giả, nghi được tạo bằng AI.

Hình ảnh hai nạn nhân nghi là sản phẩm từ AI được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều phiên bản.

Liên quan đến bức ảnh được cho là của hai thiếu niên tử vong trong vụ cháy ôtô xảy ra tại cây xăng trên địa bàn xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, cho biết qua xác minh, đây không phải hình ảnh thật của hai nạn nhân. Theo ông, bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội có nhiều dấu hiệu được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

"Sau khi đối chiếu, đặc điểm của hai nhân vật trong bức ảnh được lan truyền không giống với bất kỳ người thân nào trong gia đình nạn nhân. Người dân cần tỉnh táo, không nên chia sẻ những hình ảnh, thông tin chưa được kiểm chứng", ông Tùng nói.

Thông tin trên được đưa ra sau khi nhiều tài khoản mạng xã hội đồng loạt chia sẻ một bức ảnh chụp hai nam sinh mặc đồng phục, đeo balo, kèm nội dung cho rằng đây là hai thiếu niên tử vong trong vụ cháy ôtô đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 1/5 tại cây xăng Petrolimex số 90, nằm trên địa bàn xã Thăng Điền. Một số chi tiết trong bức hình cho thấy dấu hiệu bất thường như tỷ lệ khuôn mặt quá hoàn hảo nghi là sản phẩm được tạo dựng bằng AI.

Thậm chí, một số fanpage còn đăng tải phiên bản hình ảnh hai nhân vật mặc vest thay vì đồng phục học sinh, càng làm dấy lên nghi vấn đây là sản phẩm được tạo dựng bằng công nghệ AI.

Vụ cháy ôtô ở cây xăng tại Đà Nẵng.

Dù chưa kiểm chứng, hình ảnh nói trên vẫn thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ.

Việc sử dụng hình ảnh giả mạo trong một vụ việc đau lòng đã khiến dư luận bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi này mang tính câu tương tác, đồng thời làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng.

Trước đó, khoảng 17h ngày 1/5, một vụ cháy ôtô nghiêm trọng xảy ra tại cây xăng Petrolimex số 90 trên quốc lộ 14B, đoạn qua xã Thăng Điền. Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Đám cháy được khống chế sau khoảng 15 phút, nhưng hai nạn nhân mắc kẹt bên trong đã không qua khỏi.

Hai thiếu niên được xác định là T.H.T. (17 tuổi) và D.A.K. (16 tuổi). Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng, đau xót.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là những nội dung liên quan đến các vụ việc nghiêm trọng, chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lạm dụng công nghệ AI để tạo dựng hình ảnh, phát tán thông tin sai lệch nhằm thu hút sự chú ý. Trong những hoàn cảnh nhạy cảm như tai nạn, thiên tai hay mất mát, việc chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng có thể gây ra những hệ lụy không nhỏ đối với người trong cuộc và cộng đồng.