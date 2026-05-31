Quán Highlands ở TP.HCM đột ngột sập trần, nước mưa tuôn vào xối xả

Đang ngồi cà phê ở tầng 2 quán cà phê, Ngọc Ánh và nhiều vị khách bất ngờ khi một phần trần quán đổ sập, nước mưa theo đó tràn xuống xối xả.

Cận cảnh trần quán Highlands ở TP.HCM đổ sập, mưa xối xả tràn vào Đang ngồi ở chi nhánh phường Tân Bình của Highlands Coffee, Ngọc Ánh hoảng hốt khi một mảng trần trước mặt bất ngờ đổ sập, nước mưa tràn xuống sàn.

Chiều tối 30/5, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa lớn kèm sấm chớp trên diện rộng.

Khoảng 17h, Ngọc Ánh và một người bạn ghé vào chi nhánh Highlands Coffee ở phường Tân Bình trú mưa, ngồi tại khu vực tầng 2. Đến khoảng 20h30, một mảng trần lớn cách bàn của cô khoảng 3 m, gần khu vực cầu thang, bất ngờ đổ sập xuống, lượng nước mưa cũng theo đó tuôn xối xả xuống sàn và tràn xuống tầng 1.

Kể với Tri Thức - Znews, Ánh cho biết thời điểm trần sập, may mắn không có vị khách nào ngồi dưới hoặc gần khu vực này.

Mảng trần lớn trong quán cà phê đổ sập trong cơn mưa lớn tối 30/5.

"Lúc đó tôi và bạn đang xem phim trên laptop thì nghe tiếng 'rầm', rồi mảng trần trước mắt đổ sập xuống. Nhiều người xung quanh cũng hốt hoảng", cô nói.

Vì sợ các mảng trần khác cũng tiếp tục sập, Ánh và bạn không dám di chuyển, nhanh chóng rút sạc laptop để phòng nước mưa tràn vào ổ điện.

Một số khách khác ở bên kia góc phòng cũng giữ nguyên vị trí. May mắn không có thêm khu vực nào xảy ra tình trạng trên.

Ngọc Ánh cho biết sau đó, quản lý chi nhánh đã nhanh chóng lên xem xét tình hình, ngắt cầu dao điện và cùng nhân viên hướng dẫn khách hàng sơ tán ra khu vực an toàn. Sau ít phút, trời ngớt mưa, Ánh và bạn cũng ra về.

"Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng này khi đi cà phê. May mắn là không có ai bị thương", nữ khách hàng chia sẻ.

Tri Thức - Znews liên hệ nhưng quản lý chi nhánh từ chối chia sẻ thêm về sự việc.

Tối 30/5, cơn mưa nặng hạt, kéo dài đến bất ngờ khiến nhiều người dân ở TP.HCM không kịp trở tay, phải tấp xe vào mái hiên, trạm dừng xe buýt hay quán cà phê để tránh mưa. Nhiều tuyến đường cũng bị ngập úng do lượng nước dâng nhanh.