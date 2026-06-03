Chàng trai Nhật làm rể Việt Nam, choáng với đám cưới 600 khách

Dù đã chuẩn bị tinh thần, Take Yosuke vẫn choáng ngợp với đám cưới 600 khách tổ chức trong sân nhà vợ ở Việt Nam.

Take Yosuke yêu cuộc sống bình dị, thoải mái ở Việt Nam.

Năm 2018, Take Yosuke (sinh năm 1996, sống tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản) quen một cô gái Việt Nam và nhanh chóng bị thu hút bởi sự hiền lành, dễ thương của cô.

Tình yêu của họ không được tô điểm bằng những chuyến du lịch xa hoa hay những màn tỏ tình lãng mạn như trong phim. Thay vào đó, những ký ức khiến Yosuke nhớ nhất lại đến từ những khoảnh khắc đời thường.

Đó là những buổi tối anh ra ga đón bạn gái tan làm rồi cùng nhau ghé mua cơm hộp trên đường về. Hay lần cả hai vào một quán ăn Hàn Quốc, cô gái Việt hào hứng gọi rất nhiều món vì nói rằng mình đang đói.

"Tôi còn hỏi em có ăn hết được không. Em khẳng định chắc nịch là ăn được. Nhưng cuối cùng mỗi món chỉ ăn một miếng rồi bắt đầu than no. Kết quả là tôi phải ăn hết tất cả. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy rất đáng yêu", Yosuke kể với Tri Thức - Znews.

Choáng ngợp với đám cưới 600 khách

Năm 2019, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Đám cưới được tổ chức tại quê nhà của cô dâu ở Việt Nam vào tháng 8 cùng năm.

Trong ngày trọng đại, điều khiến Yosuke xúc động nhất là hình ảnh người vợ trong bộ váy cưới và khoảnh khắc người cha vốn ít bộc lộ cảm xúc bất ngờ rơi nước mắt.

"Tôi rất vui khi nhìn thấy bố khóc. Bình thường ông không phải người hay thể hiện tình cảm ra bên ngoài", anh nói.

Tuy nhiên, điều khiến chàng rể Nhật nhớ nhất đến tận bây giờ lại là quy mô của đám cưới Việt Nam. Dù đã được báo trước sẽ có rất đông khách tham dự, Yosuke vẫn không khỏi choáng váng khi tận mắt chứng kiến khoảng 600 người xuất hiện trong lễ cưới.

"Lúc đó tôi chưa hiểu nhiều về văn hóa Việt Nam nên thật sự bị sốc. Khi nghe nói đám cưới tổ chức ở nhà, tôi còn tự hỏi làm sao có thể chứa tới 600 người trong sân được", anh kể.

Đám cưới của Take Yosuke và vợ diễn ra tại Việt Nam vào năm 2019.

Sự ngạc nhiên càng tăng lên khi Yosuke chứng kiến đội ngũ dịch vụ đến dựng rạp, sắp xếp bàn ghế và biến khoảng sân trước nhà thành một không gian cưới khổng lồ.

Không chỉ quy mô, cách tổ chức cũng khiến Yosuke có trải nghiệm khó quên. Hai vợ chồng phải đi từng bàn để chúc rượu khách mời.

"Mọi người đều dặn tôi đừng uống nhiều. Nhưng dù mỗi bàn chỉ nhấp một chút thôi thì đi hết hàng trăm khách cũng đủ say rồi", anh bật cười.

Điều làm Yosuke cảm động hơn cả là sự hiện diện của rất nhiều người mà ở Nhật Bản có lẽ sẽ không xuất hiện trong một đám cưới. Ngoài họ hàng còn có hàng xóm, người quen của bố mẹ vợ hay bà con trong làng.

"Tất cả đều nhiệt tình chúc mừng và chào đón tôi, một người đến từ đất nước xa xôi. Đó là kỷ niệm rất đẹp mà tôi luôn ghi nhớ", anh bộc bạch.

Yêu cuộc sống làng quê Việt Nam

Sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân với người vợ Việt mang đến cho Yosuke nhiều trải nghiệm thú vị. Mỗi khi bạn bè đến nhà chơi, vợ anh luôn chuẩn bị rất nhiều món ăn cầu kỳ từ hôm trước như bánh xèo, chả giò hay các món truyền thống khác để tiếp đãi khách.

"Tôi không biết phải cảm ơn vợ bao nhiêu cho đủ. Và hậu quả là mặt tôi bây giờ ngày càng giống ‘bánh bao’ hơn vì đồ ăn của cô ấy quá ngon", Take Yosuke hài hước nói.

Những lần trở về quê vợ tại Việt Nam cũng để lại trong lòng chàng rể Nhật nhiều cảm xúc đặc biệt. "Ở đó tôi luôn có cảm giác rất tự do", anh chia sẻ.

Theo Yosuke, cuộc sống ở Nhật Bản đôi khi khiến mọi người phải chú ý nhiều đến ánh nhìn của người khác. Trong khi đó, ở quê vợ, anh có thể thoải mái tổ chức tiệc nướng ngoài trời, hát karaoke hay đi dạo một mình mà luôn nhận được sự thân thiện từ mọi người xung quanh.

Một trong những trải nghiệm khó quên nhất của anh là lần chứng kiến vợ bắt kiến trên cây để chế biến món ăn.

"Ở Nhật chắc chắn không có cảnh tượng đó. Nhưng khi ăn cùng gỏi đu đủ thì lại ngon bất ngờ", anh kể.

Hiện tại, cặp đôi đã có con gái. Trong quá trình nuôi dạy con giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản, Yosuke mong con học được sự cởi mở với những khác biệt.

Gia đình của Take Yosuke ở Việt Nam.

"Tôi thường nói với con rằng điều mình cho là bình thường chưa chắc đã là bình thường với người khác. Tôi muốn con biết tôn trọng và chấp nhận những giá trị sống khác nhau", Yosuke nói.

Trong tương lai, gia đình anh đang dự định chuyển sang Việt Nam sinh sống một thời gian để con gái có cơ hội trải nghiệm cuộc sống tại quê hương của mẹ.

"Tôi luôn muốn được sống lâu dài ở ngôi làng của vợ. Tôi cũng muốn thử làm nội dung về cuộc sống ở đó giống như vợ mình vẫn làm. Hy vọng mọi người sẽ đón xem", anh chia sẻ.

Sau nhiều năm gắn bó với Việt Nam, Yosuke nói rằng điều khiến anh yêu mến nhất không chỉ là ẩm thực hay văn hóa, mà còn là con người nơi đây.

Yosuke luôn cảm thấy biết ơn vì nhờ gặp và kết hôn với vợ mà có cơ hội khám phá một Việt Nam rất khác qua những trải nghiệm đời thường, từ văn hóa, ẩm thực đến tình cảm của người dân địa phương.

"Mỗi lần đến Việt Nam, tôi đều cảm thấy rất thư giãn và được tiếp thêm năng lượng. Điều tôi yêu nhất ở đây chính là sự ấm áp, chân thành của mọi người. Cảm ơn vì đã luôn chào đón tôi như một người trong gia đình", anh nói thêm.