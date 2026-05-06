Thực hư vụ nam cử nhân bị tước bằng sau khi công khai lịch sử ChatGPT

Nam cử nhân của Đại học California, Los Angeles từng gây tranh cãi khi công khai khoe dùng ChatGPT tại buổi lễ tốt nghiệp, cho biết bản thân bất ngờ vì "quá nổi tiếng".

Hồi tháng 3, Andre Mai, cựu sinh viên Đại học California, Los Angeles (Mỹ), người từng gây chú ý với đoạn video khoe dùng ChatGPT trong lễ tốt nghiệp, tiếp tục thu hút sự quan tâm khi chia sẻ cập nhật mới trên LinkedIn về hành trình sau khi bỗng dưng nổi tiếng.

Anh cho biết việc trở thành "ChatGPT guy" là một "bất ngờ khá siêu thực". Đoạn video cũ ghi lại khoảnh khắc tại lễ tốt nghiệp năm 2025 ở Pauley Pavilion, gần đây bất ngờ được lan truyền trở lại trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng thảo luận mới về vai trò của AI trong giáo dục đại học.

Theo Mai, kể từ sau sự việc, anh thường xuyên hỗ trợ bạn bè và người quen sử dụng ChatGPT trong học tập. Những hỗ trợ này trải rộng từ việc tìm tài liệu nghiên cứu, gỡ lỗi lập trình cho đến cách tích hợp các công cụ AI vào quy trình làm việc thực tế. Anh nhìn nhận AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tạm thời mà đang dần trở thành một phần trong kỹ năng học tập và làm việc hiện đại.

Trong bài đăng, Mai cũng chia sẻ hình ảnh món quà nhận được từ OpenAI, đồng thời tiết lộ đã được mời đến tham quan văn phòng của công ty sau khi đoạn video lan truyền mạnh mẽ. Anh gửi lời cảm ơn tới đội ngũ OpenAI vì món quà ý nghĩa cũng như những cuộc trao đổi xoay quanh tương lai của trí tuệ nhân tạo.

"Cuộc gặp gỡ với đội ngũ có ý nghĩa rất lớn với tôi", anh viết.

Andre Mai tốt nghiệp Đại học California, Los Angeles (Mỹ). Ảnh: vivianlephoto/Instagram.

Tháng 6/2025, Andre Mai trở thành tâm điểm tranh cãi khi một đoạn clip ghi lại cảnh anh giơ laptop hiển thị lịch sử dùng ChatGPT tại Pauley Pavilion được lan truyền rộng rãi trên Instagram và X, theo The New York Post.

Trong hình ảnh hiển thị trên màn hình lớn, Andre Mai, sinh viên ngành sinh học tính toán và hệ thống, cầm laptop, khoe hàng loạt đoạn văn bản do AI tạo, được cho là đã sử dụng cho các bài thi cuối kỳ.

Hình ảnh ghi lại cảnh nam sinh viên tự hào lướt qua những nội dung này, được xem như bằng chứng, cho thấy anh dùng công nghệ trong quá trình thi cử, trong khi các sinh viên tốt nghiệp khóa 2025 phía sau reo hò cổ vũ. Anh còn khẩu hình câu "Let’s gooooo" để khuấy động đám đông.

Tuy nhiên, trái với sự phấn khích tại buổi lễ, đoạn video vấp phải phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu đáng lo ngại đối với giáo dục và xã hội.

"Mọi thứ coi như xong rồi", một người dùng bình luận trên X. Người khác viết: "Chiếc hộp Pandora đã bị mở ra". Một ý kiến khác mỉa mai: "Vậy mà chúng ta vẫn phải coi trọng bằng đại học". Thậm chí, có người châm biếm: "Bác sĩ tương lai sẽ vừa đeo tai nghe vừa hỏi ChatGPT cách mổ tim".

Một số ý kiến còn cho rằng việc phụ thuộc vào AI có thể khiến người lao động trở nên dư thừa. "Nếu ChatGPT giúp bạn tốt nghiệp, thì ChatGPT cũng đã lấy luôn việc của bạn", một tài khoản nhận định, phản ánh lo ngại lâu nay của giới chuyên gia công nghệ. Trên Reddit, nhiều người cũng bày tỏ quan điểm tương tự, cho rằng việc lạm dụng AI sẽ khiến người học không còn thực sự tiếp thu kiến thức, biến công cụ hỗ trợ thành "chiếc hộp trả lời thần kỳ".

Tuy nhiên, số khác lên tiếng bênh vực Mai. Một số người cho rằng việc sử dụng AI là xu hướng tất yếu và cần được nhìn nhận như một kỹ năng.

"ChatGPT và AI là những công cụ sẽ tồn tại lâu dài, dù tốt hay xấu", một người dùng X viết. Người này cho rằng việc sử dụng hiệu quả công cụ để đạt mục tiêu không nên bị xem là gian lận, mà cho thấy khả năng áp dụng trong thực tế.

Sau khi đoạn clip lan truyền, Andre Mai đã lên tiếng giải thích trong video đăng trên Instagram. Anh cho biết những gì hiển thị trên màn hình là nội dung liên quan đến việc hoàn tất hai bài thi cuối kỳ có thời hạn sát nhau, một vào 17h và một vào nửa đêm. Bài đăng này sau đó cũng được trang chính thức của ChatGPT chia sẻ lại.

Theo Mai, anh sử dụng AI để hoàn thiện tài liệu cho phòng thí nghiệm học máy, đồng thời tóm tắt các phương trình quan trọng phục vụ bài kiểm tra cuối cùng trong chương trình đại học. Anh khẳng định việc này không vi phạm quy định, bởi các giảng viên đã khuyến khích sinh viên sử dụng AI trong học tập. Vì vậy, không có chuyện anh bị tước bằng sau vụ công khai lịch sử ChatGPT ở lễ tốt nghiệp.

Nam sinh cũng cho biết đã ứng dụng AI theo nhiều cách trong quá trình học, từ việc hiểu các môn như hệ điều hành, mạng máy tính đến lựa chọn thiết bị DJ.