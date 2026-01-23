Một năm nhiều biến động với 20 tỷ phú giàu nhất thế giới

Sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi thứ hạng những người giàu nhất thế giới. Mark Zuckerberg tụt ba bậc, chỉ xếp thứ sáu. Trong khi đó, Elon Musk vẫn trụ hạng nhất.

Tài sản của Elon Musk tăng mạnh trong năm 2025. Ảnh: Reuters.

Dù không có gương mặt mới nào, năm 2025 vẫn chứng kiến nhiều xáo trộn trong bảng xếp hạng 20 người giàu nhất thế giới. Tất cả những người có mặt trong danh sách cuối năm 2024 vẫn giữ nguyên trong danh sách năm 2025, nhưng thứ hạng đã thay đổi đáng kể, đặc biệt ở nhóm dẫn đầu.

Một lần nữa, các “ông trùm” công nghệ tiếp tục thống trị những vị trí cao nhất: Elon Musk (nhà sáng lập Tesla và SpaceX), Larry Page (chủ tịch Google), Jeff Bezos (nhà sáng lập Amazon), Larry Ellison (nhà sáng lập Oracle), Sergey Brin (đồng sáng lập Google) và Mark Zuckerberg (CEO Meta), là sáu người giàu nhất thế giới.

Elon Musk tiếp tục giữ vững ngôi vương năm thứ hai liên tiếp, dù có thời điểm ngắn ngủi từng để tuột mất vị trí này. Khối tài sản của ông chủ Tesla và SpaceX từng sụt giảm. Tuy nhiên, không lâu sau đó, tài sản của Musk tăng trưởng mạnh mẽ và ông trở thành người đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 600 tỷ USD . Cụ thể, tài sản ròng của ông đạt 645 tỷ USD , trong khi năm ngoái, con số này là 468 tỷ USD . Đà tăng trưởng ngoạn mục này chủ yếu đến từ sự gia tăng mạnh mẽ của cổ phiếu Tesla và việc SpaceX - nơi Musk sở hữu khoảng 42% cổ phần - được định giá lên đến 800 tỷ USD trong lần đánh giá gần nhất.

Nhiều khả năng Musk sẽ sớm vượt mốc 700 tỷ USD , thậm chí chạm ngưỡng 1.000 tỷ USD . Trong năm 2025, 75% cổ đông Tesla đã phê duyệt gói thù lao gần 1.000 tỷ USD bằng cổ phiếu cho Musk để tiếp tục lãnh đạo công ty trong 10 năm tới, với điều kiện đạt được một loạt mục tiêu. Ngoài ra, kế hoạch đưa SpaceX lên sàn chứng khoán cũng đang được xúc tiến. Thương vụ này có thể phá kỷ lục lịch sử cả về quy mô lẫn mức độ kỳ vọng, và tiếp tục giúp khối tài sản của Musk “phình to”.

Top 6 người giàu nhất thế giới gồm Larry Ellison, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page and Sergey Brin. Ảnh: LightRocket, WireImage, FilmMagic.

Các vị trí còn lại trên bục xếp hạng cũng có nhiều biến động. Larry Page hiện vươn lên đứng thứ hai, tăng mạnh từ vị trí thứ sáu trước đó. Khối tài sản của nhà đồng sáng lập Google đã tăng từ 173,2 tỷ USD lên 270,1 tỷ USD , nhờ đà tăng trưởng ấn tượng của cổ phiếu tập đoàn công nghệ này trong thời gian gần đây, đặc biệt sau khi ra mắt phiên bản mới của mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini 3.0.

Jeff Bezos xếp thứ ba, giảm một bậc dù tài sản vẫn tăng từ 245,9 tỷ USD lên 254,6 tỷ USD . Năm qua, Bezos thu hút sự chú ý lớn của truyền thông với đám cưới xa hoa tại Venice. Mùa thu, Amazon thông báo cắt giảm khoảng 14.000 nhân sự khối văn phòng, sau khi báo cáo lợi nhuận ròng quý III đạt 21,187 tỷ USD .

Larry Ellison đứng thứ tư, từng có thời điểm vượt qua Musk vào tháng 9 nhờ cổ phiếu Oracle tăng vọt. Chỉ trong một ngày, cổ phiếu Oracle tăng 36,1% lên đến mức kỷ lục 328 USD sau khi công bố dự báo tăng trưởng mảng điện toán đám mây do AI thúc đẩy.

Lúc này, tài sản của Ellison đạt 393 tỷ USD , nhưng sau đó giảm về 251,4 tỷ USD do biến động thị trường. Tên tuổi của ông gần đây cũng xuất hiện nhiều trên truyền thông vì thương vụ thâu tóm thù địch giữa Paramount (do con trai ông, David Ellison, dẫn dắt) và Warner Bros, sau khi hãng này đạt thỏa thuận bán mình cho Netflix.

Sergey Brin leo từ vị trí thứ bảy lên thứ năm, với tài sản tăng từ 163 tỷ USD lên 251,1 tỷ USD . Mark Zuckerberg tụt ba bậc xuống thứ sáu, dù tài sản tăng từ 213,4 tỷ USD lên 235,8 tỷ USD .

Bernard Arnault tiếp tục là người giàu nhất châu Âu. Chủ sở hữu gần một nửa tập đoàn xa xỉ LVMH có tài sản tăng từ 176,4 tỷ USD lên 204,7 tỷ USD , nhờ sự phục hồi của ngành hàng xa xỉ tại Mỹ và sự trở lại của người tiêu dùng Trung Quốc.

Steve Ballmer xếp thứ tám với 169,8 tỷ USD , tăng từ 151,9 tỷ USD . Jensen Huang (CEO Nvidia) đứng thứ chín với 156,2 tỷ USD , tiếp tục hưởng lợi từ làn sóng AI. Warren Buffett giữ vị trí thứ mười với 150,7 tỷ USD , dù đã 95 tuổi và chuẩn bị nghỉ hưu.

Michael Dell, người sáng lập công ty máy tính mang tên mình giữ vững vị trí số 11. Năm 2024, ông đã leo 5 bậc và chứng kiến tài sản tăng nhiều hơn năm nay, từ 128,5 tỷ USD lên 141,3 tỷ USD .

Những gương mặt thường xuyên khác trong danh sách là anh em nhà Walton, những người thừa kế đế chế Walmart. Jim đứng ở vị trí thứ 12 với 136,4 tỷ USD , trong khi Rob vẫn ở vị trí số 14 với 133,7 tỷ USD , và Alice ở vị trí số 15 với 133 tỷ USD . Chen chân vào giữa gia đình tỷ phú này là người giàu nhất Tây Ban Nha, Amancio Ortega (nhà sáng lập Inditex) ở vị trí số 13.

Bill Gates đã tụt từ vị trí thứ 8 xuống 16, là tỷ phú duy nhất trong danh sách chứng kiến tài sản sụt giảm, từ 161,9 tỷ USD năm ngoái xuống còn 117,8 tỷ USD hiện nay. Trong khi đó, Carlos Slim leo một bậc, từ 18 lên 17, trong một năm mà tài sản của ông tăng từ 81,9 tỷ USD lên 112 tỷ USD .

Mukesh Ambani, cổ đông lớn nhất của Reliance Industries (Ấn Độ), tụt một hạng mặc dù tài sản tăng từ 91,3 tỷ USD lên 107,2 tỷ USD trong một năm. Ngược lại, Francoise Bettencourt, nữ thừa kế tập đoàn L’Oréal, đã tăng một bậc lên vị trí 19.

Đáng chú ý, Gautam Adani - người từng đứng trên top 3 bảng xếp hạng năm 2022 - hiện xếp thứ 20 với tài sản 84,5 tỷ USD .