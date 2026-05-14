3 giây gây bão toàn cầu của Elon Musk và CEO Xiaomi

Khoảnh khắc Lôi Quân, CEO Xiaomi, chủ động tiến tới selfie với tỷ phú Elon Musk được dân mạng ví von như "fan giao lưu cùng thần tượng".

Cùng tham dự buổi quốc yến tối 14/5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tỷ phú Elon Musk là một trong những nhân vật gây chú ý.

Trong buổi tiệc, Lôi Quân, CEO của Xiaomi, đã chủ động tiến tới chào hỏi và xin chụp ảnh selfie cùng ông chủ Tesla, CNN đưa tin.

Lôi Quân đã chờ những người khác chụp ảnh với Musk xong rồi mới tiến đến, giơ chiếc điện thoại Xiaomi của mình ra rồi chụp một bức hình kỷ niệm. Musk đã nháy mắt đáp lại khi chụp ảnh. Màn selfie chỉ vỏn vẹn 2-3 giây.

Clip ghi lại khoảnh khắc ông lớn ngành công nghệ Trung Quốc giao lưu cùng tỷ phú Mỹ nhanh chóng lan truyền, gây bão toàn cầu. Một cư dân mạng đã miêu tả khoảnh khắc này là "Musk được người hâm mộ xin chụp ảnh cùng".

Elon Musk liên tục tạo meme khi chụp ảnh cùng dàn CEO công nghệ. Ảnh: BaNews.

Lôi Quân và Elon Musk có mối quan hệ quen biết nhiều năm. Từ năm 2013, Lôi Quân đã đến thăm Musk hai lần tại Mỹ và chụp ảnh cùng ông. Chủ tịch Xiaomi cũng là một trong những chủ sở hữu xe Tesla đầu tiên tại Trung Quốc.

Musk, tỷ phú tham gia phái đoàn Mỹ cùng với Tim Cook của Apple và các CEO hàng đầu khác, được đối đãi như ngôi sao khi đến Trung Quốc.

Trong khi hầu hết giám đốc điều hành đều tuân theo quy tắc bắt tay thông thường, Musk lại liên tục thể hiện khía cạnh hài hước của mình. Ông làm khuôn mặt vui nhộn khi Tim Cook tiến đến chụp hình chung.

Một bài đăng lan truyền trên mạng xã hội viết: "Elon Musk vừa kích hoạt chế độ meme ở Bắc Kinh". Trong khi đó, một bài viết khác bổ sung: "Elon Musk liên tục bị người hâm mộ ở Trung Quốc tiếp cận và xin chụp ảnh, anh ấy cứ liên tục làm những khuôn mặt hài hước".