3 giây gây bão toàn cầu của Elon Musk và CEO Xiaomi

  • Thứ năm, 14/5/2026 19:19 (GMT+7)
Khoảnh khắc Lôi Quân, CEO Xiaomi, chủ động tiến tới selfie với tỷ phú Elon Musk được dân mạng ví von như "fan giao lưu cùng thần tượng".

Clip CEO Xiaomi xin chụp ảnh với Elon Musk gây bão Khoảnh khắc hai ông lớn ngành công nghệ giao lưu nhanh chóng gây bão khắp mạng xã hội toàn cầu.

Cùng tham dự buổi quốc yến tối 14/5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tỷ phú Elon Musk là một trong những nhân vật gây chú ý.

Trong buổi tiệc, Lôi Quân, CEO của Xiaomi, đã chủ động tiến tới chào hỏi và xin chụp ảnh selfie cùng ông chủ Tesla, CNN đưa tin.

Lôi Quân đã chờ những người khác chụp ảnh với Musk xong rồi mới tiến đến, giơ chiếc điện thoại Xiaomi của mình ra rồi chụp một bức hình kỷ niệm. Musk đã nháy mắt đáp lại khi chụp ảnh. Màn selfie chỉ vỏn vẹn 2-3 giây.

Clip ghi lại khoảnh khắc ông lớn ngành công nghệ Trung Quốc giao lưu cùng tỷ phú Mỹ nhanh chóng lan truyền, gây bão toàn cầu. Một cư dân mạng đã miêu tả khoảnh khắc này là "Musk được người hâm mộ xin chụp ảnh cùng".

Elon Musk liên tục tạo meme khi chụp ảnh cùng dàn CEO công nghệ. Ảnh: BaNews.

Lôi Quân và Elon Musk có mối quan hệ quen biết nhiều năm. Từ năm 2013, Lôi Quân đã đến thăm Musk hai lần tại Mỹ và chụp ảnh cùng ông. Chủ tịch Xiaomi cũng là một trong những chủ sở hữu xe Tesla đầu tiên tại Trung Quốc.

Musk, tỷ phú tham gia phái đoàn Mỹ cùng với Tim Cook của Apple và các CEO hàng đầu khác, được đối đãi như ngôi sao khi đến Trung Quốc.

Trong khi hầu hết giám đốc điều hành đều tuân theo quy tắc bắt tay thông thường, Musk lại liên tục thể hiện khía cạnh hài hước của mình. Ông làm khuôn mặt vui nhộn khi Tim Cook tiến đến chụp hình chung.

Một bài đăng lan truyền trên mạng xã hội viết: "Elon Musk vừa kích hoạt chế độ meme ở Bắc Kinh". Trong khi đó, một bài viết khác bổ sung: "Elon Musk liên tục bị người hâm mộ ở Trung Quốc tiếp cận và xin chụp ảnh, anh ấy cứ liên tục làm những khuôn mặt hài hước".

Đinh Phạm

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

Shivon Zilis khai trước tòa rằng Elon Musk từng bí mật hiến tinh trùng để cô thụ tinh trong ống nghiệm và sinh đôi. Cả hai thống nhất giữ kín chuyện này cho đến khi bị phát hiện.

