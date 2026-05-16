Tiệm vàng bị dông lốc thổi bay, chủ mất trắng vài tỷ đồng ở Đắk Lắk

Anh Thanh Long, chủ tiệm vàng gặp sự cố, cho biết mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến gia đình không kịp phản ứng.

Tiệm vàng bị thổi bay 2 tủ kính, chủ mất trắng cả tỷ đồng Một tiệm vàng trên đường Nguyễn Tất Thành bị gió hất tung tủ kính ra giữa đường khiến nhiều trang sức trôi theo nước.

Chiều 15/5, một trận dông lốc bất ngờ xảy ra tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh gãy đổ và nhiều tuyến đường ngập sâu. Trên mạng xã hội, hàng loạt video ghi lại cảnh tượng hỗn loạn khi mưa lớn kèm gió giật mạnh quét qua khu vực.

Một tiệm vàng trên đường Nguyễn Tất Thành bị gió cuốn bay hai tủ kính chứa trang sức ra ngoài đường. Nhiều người bàng hoàng khi chứng kiến các khay vàng, nữ trang trôi theo dòng nước giữa cơn mưa lớn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Thanh Long, chủ tiệm vàng gặp sự cố, cho biết mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến gia đình không kịp phản ứng.

"Gió thổi mạnh khủng khiếp, 2 cái tủ kính bị hất tung ra ngoài đường rồi nước cuốn đi luôn", anh Long kể.

Theo chủ tiệm, thời điểm ban đầu chỉ xuất hiện mưa nhỏ và gió nhẹ. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, thời tiết chuyển biến đột ngột với mưa lớn, sấm sét liên tục cùng những đợt gió giật dữ dội.

"Lúc đầu chỉ mưa lất phất thôi, rồi tự nhiên mưa ào xuống, sấm sét đánh liên tục. Tôi chưa kịp kéo cửa thì gió ập tới, cuốn luôn hai tủ vàng ra ngoài, rơi xuống đường bể hết", anh nói.

Nhiều trang sức như nhẫn, lắc tay, bông tai của tiệm anh Long bị nước cuốn trôi. Do gió mạnh, vật dụng bay tứ tung nên mọi người trong tiệm không dám lao ra ngoài để nhặt tài sản.

"Khi gió bắt đầu ngớt, tôi mới chạy ra tìm lại nhưng chỉ nhặt được một ít. Nước chảy xiết quá nên nhiều vàng bạc bị cuốn mất, có món còn bị xe cán bẹp ngoài đường", anh Long cho hay.

Theo ước tính ban đầu của chủ tiệm, thiệt hại sau trận dông lốc có thể lên tới vài tỷ đồng.