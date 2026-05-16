'Lẩu băng chuyền' 50 người ăn trong đám giỗ miền Tây viral khắp MXH

Ý tưởng xuất phát từ chiếc hồ cá do cha của Ngọc Yến tự làm trong sân nhà, sau đó được cải tiến thành "lẩu băng chuyền" đồ ăn để đãi bà con, hàng xóm trong đám giỗ.

Đám giỗ miền Tây bất ngờ gây sốt nhờ 'lẩu băng chuyền' độc lạ Hình ảnh đám giỗ làm từ "lẩu băng chuyền" ở An Giang khiến nhiều người tò mò.

Mới đây, hình ảnh ghi lại cảnh ăn đám giỗ ở miền Tây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi mô hình "lẩu băng chuyền tự chế".

Thay vì bày biện theo kiểu mâm bàn thông thường, gia chủ đặt đồ ăn vào những chiếc thau lớn rồi để chúng trôi vòng quanh trên bể cá giữa sân. Mọi người ngồi xung quanh, thích món nào thì gắp món đó, tạo thành một chiếc băng chuyền phiên bản "cây nhà lá vườn".

Cũng chính vì mâm cỗ khổng lồ này mà thay vì 10-12 người/mâm như thông thường, khoảng 50 người có thể cùng ăn chung một bàn tiệc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ngọc Yến (sinh năm 2002, Cô Tô, An Giang) cho biết cha mẹ cô nuôi cá, gà tại nhà. Chiếc hồ giữa sân ban đầu được làm để thả cá, đồng thời là nơi tụ họp bạn bè, hàng xóm mỗi dịp rảnh rỗi.

"Ở xóm cha mẹ tôi có nhiều bạn bè, hàng xóm cũng hay mời nhau đi đám nên ai cũng nhiệt tình. Cha mẹ mới nghĩ cái hồ cá này cũng có thể đãi như băng chuyền, lạ mà vui", Yến kể.

Sau khi nảy ra ý tưởng, cha của Yến gắn thêm mô tơ nước để tạo dòng chảy trong hồ. Những chiếc thau được đặt nổi phía trên sẽ tự di chuyển vòng quanh. Ai muốn ăn món nào chỉ cần đưa tay gắp, muốn giữ lại lâu hơn thì vịn thau lại, buông tay ra thau sẽ tiếp tục trôi.

Hình ảnh đám giỗ miền Tây độc lạ tại nhà của Yến.

Theo Yến, ngày đám giỗ gia đình chuẩn bị hai phần tiệc riêng. Buổi sáng là mâm chay dành cho họ hàng, người thân. Sau đó, từ trưa đến khoảng 17h, cả nhà cùng vài người dì tiếp tục tất bật chuẩn bị tiệc chiều để đón khách.

Cô gái sinh năm 2002 cho biết cách làm này vất vả hơn nhiều so với đãi mâm tròn thông thường. Để những chiếc thau có thể nổi và di chuyển ổn định, cha cô phải cắt thêm mút xốp kê phía dưới, lót lá chuối lên trên rồi mới đặt từng đĩa thức ăn vào.

Nguồn thực phẩm chính như cá và gà đều do gia đình tự nuôi. Các món khác như hàu, ốc, thịt bò, trái cây được mua thêm để bữa tiệc phong phú hơn.

"Cá và gà được vệ sinh sạch rồi nướng bằng lò tự chế. Hàu thì mẹ tôi nướng bằng nồi chiên không dầu", Yến nói.

Sau khi video lan truyền, nhiều người thắc mắc làm sao có thể cuốn bánh tráng kịp khi món cá chạy liên tục trên "băng chuyền". Tuy nhiên, Yến giải thích gia đình không dùng bánh tráng mà phần màu trắng đặt cạnh cá thực chất là bún.

Mỗi món ăn được chuẩn bị từ 4-5 đĩa và sắp xếp xen kẽ theo vòng lặp gồm cá, gà, bò, ốc, hàu, trái cây, nước đá rồi tiếp tục lặp lại nhiều lần. Vì vậy, món ăn quay lại khá nhanh chứ không phải chờ lâu như nhiều bình luận trên mạng nhận xét.

Không chỉ gây chú ý bởi cách bày trí độc đáo, bữa tiệc còn khiến khách mời thích thú vì không khí gần gũi, xôm tụ đúng kiểu miền Tây.

"Khi mọi người đến ai cũng bất ngờ, ai cũng ‘wow’ lên rồi lấy điện thoại ra quay lại. Có người còn gọi video về cho vợ xem nữa", Yến kể.

Bố mẹ của Yến dành nhiều tâm huyết cho đám giỗ lần này.

Theo cô, do cha mẹ vốn hiếu khách nên sau phần giỗ chay buổi sáng, gia đình tiếp tục mời thêm bạn bè và hàng xóm đến dự tiệc chiều. Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả, ai muốn mời nhau ly rượu thì tự đi quanh bàn giao lưu.

Yến cũng cho biết gia đình đặc biệt chú ý chuyện vệ sinh thực phẩm. Mỗi món đều được thay bao tay riêng khi chế biến. Đồ ăn hôm đó gần như hết sạch, chỉ còn dư lại một ít để gia đình dùng tiếp.

Trước những bình luận lo ngại các chiếc thau có thể bị lật khi di chuyển trên nước, cô gái khẳng định điều này đã được cha tính toán từ đầu.

"Cha tôi đã nghĩ đến những chuyện đó nên thiết kế thau có sự cân bằng rồi, hôm đó không có thau nào bị lật cả", cô nói.

Những chiếc thau dùng trong bữa tiệc cũng được mẹ cô đặt mua riêng chỉ để phục vụ việc đựng đồ ăn. Thức ăn bên trong vẫn được bày lên đĩa gọn gàng chứ không chất trực tiếp vào thau.

Ngoài ra, vấn đề nước trong hồ cũng được nhiều người quan tâm khi xem video. Yến cho biết vài ngày trước bữa tiệc, cha cô đã thay nước mới. Do trong hồ có thả cá nên nước bị khuấy lên hơi ngả xanh, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới đồ ăn vì thực phẩm đều được đặt trên đĩa riêng.

Cô cho rằng việc đặt đồ ăn quanh hồ nước còn giúp món ăn giữ được độ mát lâu hơn trong thời tiết nóng.

"Hơi tốn kém hơn đặt bàn mâm tròn bình thường nhưng thấy cha mẹ vui nên tôi cũng vui theo. Lạ lạ mà có kỷ niệm", Yến chia sẻ.