Chú rể đưa sính lễ kiểu 'độc, lạ', hỏi cưới cô dâu kém 16 tuổi

Chú rể ở Thanh Hóa dùng 9 xe rùa được trang trí bắt mắt để chở sính lễ sang ăn hỏi ở nhà gái cách đó 1 km. Đám hỏi độc, lạ thu hút sự chú ý.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhà trai dùng 9 xe rùa (loại xe thường chở vật liệu xây dựng) chở sính lễ đến nhà gái trong lễ ăn hỏi, khiến nhiều người thích thú.

Anh Tuấn Anh (chủ studio - người đăng video) cho biết đó là hình ảnh tại lễ ăn hỏi của cặp đôi Đăng Sơn (sinh năm 1989) và Ngọc Phượng (sinh năm 2005, trú xã Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa mấy hôm trước.

Màn đưa sính lễ tại đám ăn hỏi "độc, lạ" gây chú ý, thích thú.

“15 năm chụp ảnh cưới nhưng tôi chưa từng thấy đám ăn hỏi nào 'độc lạ' như vậy. Chú rể và cô dâu đã lên kế hoạch cho buổi ăn hỏi 'lạ' này và trao đổi trước với studio để có góc quay, góc chụp đẹp nhất. Không ngờ, đoạn video khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ nhiều người”, chủ studio cho hay.

Theo chú rể Đăng Sơn, sau nhiều năm đi xuất khẩu lao động, đầu năm 2024, khi trở về nước, anh gặp Ngọc Phượng - cô gái ở cùng phố, hai nhà cách nhau khoảng 1 km. Thấy cô gái xinh xắn, anh nảy sinh tình cảm và tìm hiểu.

Khi quyết định đến với Ngọc Phượng, anh từng gặp rào cản vì sự chênh lệch tuổi tác. Tuy nhiên, cả hai đã thấu hiểu, vượt qua để đến với nhau. Để chuẩn bị cho ngày ăn hỏi, cặp đôi đã lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, trong đó có màn rước sính lễ đặc biệt.

Cặp đôi Đăng Sơn và Ngọc Phượng cùng màn đưa sính lễ gây sốt cộng đồng mạng.

“Vợ trẻ hơn khá nhiều tuổi nên tôi muốn buổi ăn hỏi đặc biệt, lạ một chút để vợ vui. Vì quãng đường giữa hai nhà gần nên tôi nghĩ ra việc. Khi nói ý tưởng này với vợ thì được ủng hộ, sau đó hai vợ chồng cùng lên kế hoạch trang trí”, anh Sơn chia sẻ.

Chú rể Đăng Sơn cũng nói rằng việc đi ăn hỏi bằng xe rùa đã được hai vợ chồng trao đổi trước với gia đình. Đến ngày ăn hỏi, vợ chồng anh thuê người cùng bạn bè trang trí. Khi xe được trang trí xong, sính lễ bày lên, nhiều người trong gia đình cũng bất ngờ vì thấy lạ và đẹp.

“Hôm 8/3, khi nhà trai mang sính lễ chở bằng xe rùa sang nhà gái, rất nhiều người dân trong làng ra xem. Tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Khi đoàn nhà trai đến trước cổng nhà gái, bố mẹ vợ reo hò, cười rất vui vì không nghĩ mọi thứ lại đẹp, lạ và thú vị như vậy”, anh Sơn kể.

Theo chú rể, việc làm này chỉ đơn giản muốn tạo niềm vui cho vợ. Khi chủ studio được cặp đôi thuê chụp ảnh xin đăng tải video lên lại nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ và chúc phúc của mọi người.

Ngày 10/3 vừa qua, cặp đôi Đăng Sơn và Ngọc Phượng đã tổ chức đám cưới và đang lên kế hoạch cho tuần trăng mật.