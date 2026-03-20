Tạm giữ đàn trâu gây náo loạn đường phố Đà Nẵng

Hiện đàn trâu khoảng 7 con được chăm sóc ở một khu đất trống, chờ chủ nhân đến nhận lại.

Đàn trâu gây náo loạn đường phố Đà Nẵng Một đàn trâu bất ngờ xuất hiện, chạy trên nhiều tuyến đường trung tâm Đà Nẵng, khiến người tham gia giao thông phải giảm tốc, né tránh.

Chiều 20/3, trao đổi với Trí Thức - Znews, đại diện UBND phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) xác nhận đã đưa đàn trâu vào khu đất trống để tạm giữ, chăm sóc và cho ăn uống.

Hiện có người đến nhận là chủ, song chính quyền đang xác minh trước khi bàn giao lại.

Trước đó, sáng cùng ngày, khoảng 7 con trâu bất ngờ xuất hiện và di chuyển trên một số tuyến đường trung tâm thành phố, thu hút sự chú ý của người dân.

Nhiều người đã quay lại video, đăng tải lên mạng xã hội, khiến không ít người vừa hiếu kỳ vừa lo ngại về an toàn giao thông.

Theo ghi nhận, đàn trâu di chuyển qua các tuyến đường như Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, Núi Thành (thuộc phường Hòa Cường), sau đó băng qua cầu Rồng và chạy về hướng phường An Hải.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp, lùa đàn trâu vào một khu đất trống trên địa bàn phường An Hải để quản lý, tránh gây nguy hiểm cho người đi đường.