Bài viết của Hòa Minzy dành cho Văn Toàn gây chú ý

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật tuổi 30 của Nguyễn Văn Toàn, trong đó lấp lửng tiết lộ chuyện đời tư của nam cầu thủ.

Hòa Minzy chụp cùng Văn Toàn nhân dịp sinh nhật 30 tuổi của nam cầu thủ. Ảnh: Hòa Nguyễn/Facebook.

Tối 12/4, ca sĩ Hòa Minzy đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật cầu thủ Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1996) thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trong bài đăng, Hòa Minzy gửi lời chúc đến nam cầu thủ và hài hước thông báo trả hết số nợ như món quà sinh nhật trọn vẹn.

"Chúc mừng sinh nhật Văn Toàn! Đắn đo mãi tôi chẳng biết tặng gì cho bạn. Cuối cùng tôi nghĩ chỉ có món quà này mới làm bạn vui đó chính là tôi trả nốt số nợ cuối cùng cho bạn", cô viết.

Nữ ca sĩ còn hài hước kể thêm chuyện trước Tết, Văn Toàn nhờ mua giúp một chiếc túi hàng hiệu và "cho nợ qua Tết mới đòi", nên dịp này cô quyết định tặng kèm.

Tuy nhiên, chi tiết khiến dân mạng chú ý hơn cả nằm ở phần cuối bài đăng, khi Hòa Minzy nhắn nhủ: "Chúc bạn mau khỏi chấn thương, sớm quay trở lại sân cỏ và thông báo tin vui cho khỏi bị đồn lốp trưởng bạn nhé".

Cách trêu chọn này khiến nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang vô tình hé lộ việc Văn Toàn đã có bạn gái.

Văn Toàn đón sinh nhật tuổi 30. Ảnh: Nguyễn Văn Toàn/Facebook.

Ngay dưới phần bình luận, không ít khán giả đặt câu hỏi về tin vui mà Hòa Minzy nhắc đến. Nhiều người nhắc lại màn bắt được hoa cưới của Văn Toàn trong ngày hỷ của cầu thủ Đức Huy và MC Mù Tạt ngày 22/3. Song, số khác cho rằng đây chỉ là màn trêu đùa quen thuộc giữa hai người bạn thân.

Văn Toàn và Hòa Minzy là cặp bạn thân nổi tiếng thu hút sự chú ý, dù hoạt động ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên tương tác, thoải mái trêu chọc, "bóc phốt" những câu chuyện đời thường.

Không ít lần, Hòa Minzy xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Văn Toàn thi đấu, trong khi nam cầu thủ cũng ủng hộ các sản phẩm âm nhạc của bạn. Chính sự tự nhiên này từng khiến không ít người hy vọng cả hai có mối quan hệ tình cảm "trên tình bạn". Tuy nhiên, nữ ca sĩ mới đây đã công khai người yêu khiến nhiều fan tiếc nuối.

Về phía Văn Toàn, anh vốn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Vì vậy, những chia sẻ nửa đùa nửa thật từ Hòa Minzy càng khiến công chúng tò mò.

Nguyễn Văn Toàn sinh ngày 12/4/1996 tại Hải Dương (nay là Hải Phòng), là một trong những cầu thủ thuộc khóa I của Học viện Hoàng Anh Gia Lai FC - Arsenal JMG. Anh được đôn lên đội một HAGL và chính thức thi đấu tại V.League từ mùa giải 2015, nhanh chóng gây chú ý nhờ tốc độ và khả năng bứt tốc.

Trong màu áo HAGL giai đoạn 2015-2022, Văn Toàn là trụ cột trên hàng công, ra sân hơn 150 trận và ghi hàng chục bàn thắng, đồng thời nổi bật với vai trò hỗ trợ, kéo giãn hàng thủ đối phương. Ở cấp độ đội tuyển, anh ra mắt tuyển Việt Nam vào năm 2016, góp mặt trong nhiều giải đấu lớn như AFF Cup 2016, 2018 (vô địch), 2020 và các chiến dịch vòng loại World Cup 2018, 2022.

Đầu tháng 1/2023, Văn Toàn sang Hàn Quốc thi đấu cho Seoul E-Land FC tại K-League 2, đánh dấu lần đầu xuất ngoại trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đến tháng 9/2023, anh chia tay đội bóng này sau quãng thời gian không có nhiều cơ hội ra sân.

Ngay sau đó, vào tháng 10/2023, Văn Toàn trở lại Việt Nam, ký hợp đồng với CLB Nam Định và tiếp tục thi đấu tại V.League. Dù không phải mẫu tiền đạo ghi bàn bùng nổ, anh vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm, tốc độ, khả năng di chuyển không bóng và đóng góp vào lối chơi chung của đội.