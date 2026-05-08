YouTuber rượt đuổi tài xế say xỉn để livestream, gây tai nạn thảm khốc

YouTuber Hàn Quốc đã bị tuyên án tù sau khi tham gia cuộc truy đuổi dẫn đến cái chết của một người bị nghi lái xe trong tình trạng say xỉn.

YouTuber họ Choi, được gọi là "thợ săn lái xe say rượu", tham dự phiên điều trần trước khi xét xử tại Tòa án quận Gwangju vào sáng 13/11/2024. Ảnh: NEWS1.

YouTuber họ Choi - góp phần gây ra cái chết của một tài xế bị nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn bằng cách đuổi theo họ để phát trực tiếp trên YouTube - đã bị kết án tù và bị tạm giam tại tòa ngày 7/5, theo Korea Joongang Daily.

Choi nổi tiếng là “hiệp sĩ đường phố”, chuyên truy tìm các tài xế bị nghi lái xe sau khi uống rượu. Vào ngày 22/9/2024, anh ta cùng những người đăng ký kênh truy đuổi một chiếc xe. Tòa án nhận định hành động này không nhằm bảo vệ lợi ích cộng đồng hay ngăn chặn lái xe say rượu, mà là một hình thức “trừng phạt cá nhân”, tạo ra tình huống chết người.

Nam YouTuber bị Tòa án Gwangju tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù với cáo buộc đe dọa có tổ chức. Anh lập tức bị bắt giam.

Ngoài ra, 7 bị cáo khác - bao gồm những người đăng ký kênh YouTube tham gia cuộc truy đuổi - bị tuyên án treo 6 tháng tù thử thách 2 năm hoặc nộp phạt từ 1 đến 2 triệu won (khoảng 18-36 triệu đồng).

Choi và những người khác bị truy tố vì đã trực tiếp hoặc gián tiếp góp phần gây ra vụ tai nạn giao thông khiến tài xế tử vong vào khoảng 3h50 sáng 22/9/2024 trên một tuyến đường ở quận Gwangsan, thành phố Gwangju.

Trong buổi livestream, Choi tiếp cận một tài xế đang dừng chờ đèn đỏ. Sau khi bị Choi tra hỏi có đang lái xe trong tình trạng say rượu hay không, tài xế tăng tốc bỏ chạy khoảng 2 km trước khi đâm vào một xe moóc đỗ bên lề đường và tử vong.

Trước đó, Choi đã báo cảnh sát vì nghi tài xế lái xe khi say rượu. Toàn bộ cuộc truy đuổi với sự tham gia của Choi và 2 phương tiện khác - do người đăng ký kênh điều khiển hoặc ngồi trên xe - đều được phát trực tiếp trên YouTube. Sau vụ va chạm, chiếc SUV bốc cháy dữ dội trên tuyến đường ở quận Gwangsan.

Choi và nhóm của mình đến hiện trường và cố gắng cứu hộ khẩn cấp, nhưng tài xế đã tử vong ngay tại chỗ, còn chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chiếc xe bị nhấn chìm trong ngọn lửa sau khi tài xế bị truy đuổi bởi YouTuber nổi tiếng chuyên săn lùng người lái xe say rượu. Ảnh: Gwangju Gwangsan Fire Station.

Các công tố viên cho rằng Choi và người theo dõi đã tạo ra nguy cơ giao thông nghiêm trọng khi dùng nhiều xe để truy đuổi người bị nghi say rượu. Sau khi bị truy tố, luật sư của Choi lập luận rằng không có mối liên hệ nhân quả trực tiếp giữa vụ tai nạn chết người và buổi phát sóng YouTube, đồng thời cho rằng nạn nhân không bị “truy đuổi tập thể”.

Choi còn bị cáo buộc từng chặn một tài xế khác trên đường ở Gwangju vào cuối tháng 12/2023 cùng với 5-6 người đăng ký kênh bằng nhiều phương tiện. Anh cũng bị truy tố vì đuổi theo một tài xế khác với mục đích bắt người lái xe say rượu và ngăn người đó rời khỏi xe cho đến khi cảnh sát đến.

Các bị cáo nói trước tòa: “Chúng tôi tham gia phát sóng vì công lý xã hội và hy vọng không ai bị tổn hại bởi nạn lái xe say rượu. Chúng tôi chưa từng có ý định khiến nạn nhân thiệt mạng hay gây bất kỳ tổn hại nào”. Họ đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tòa án cho rằng hành động của nhóm này là “trừng phạt cá nhân” chứ không phải vì lợi ích cộng đồng, và tuyên tất cả bị cáo có tội với mọi cáo buộc.

Bản án cũng phản ánh việc các bị cáo chưa đạt được thỏa thuận với gia đình nạn nhân, trong khi người thân của người đã khuất yêu cầu xử phạt nghiêm khắc.

Thẩm phán nhận định: “Bị cáo phải chịu trách nhiệm rất nặng nề vì là người dẫn dắt hành vi phạm tội trong khi livestream trên YouTube, công khai danh tính người bị nghi lái xe say rượu và thực hiện cuộc truy đuổi bao vây nguy hiểm”.

Tòa cũng xác định các bị cáo phạm tội dù đã nhận thức được mức độ nguy hiểm, từng bị điều tra hoặc nhận án phạt tóm tắt vì các hành vi tương tự trước đây, đồng thời có dấu hiệu thông đồng trong quá trình tham gia.

Ngay sau khi bị tuyên án, Choi nói anh sẽ cố gắng đạt thỏa thuận với gia đình nạn nhân nếu được tại ngoại để tiếp tục hầu tòa. Tuy nhiên, thẩm phán đã lập tức ra lệnh bắt giam.