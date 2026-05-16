'Tổng tài cơm chiên' nổi tiếng sau một đêm ở Trung Quốc

Bộ vest, điếu thuốc chưa châm và những màn tạo dáng bên chảo lửa - công thức tưởng chừng vô lý lại giúp một quầy cơm rang vỉa hè ở Sơn Đông (Trung Quốc) bán hơn 200 suất mỗi ngày.

Một thanh niên Trung Quốc đang gây sốt trên mạng xã hội nhờ hình ảnh như tổng tài, mặc vest bán cơm rang tại chợ đêm, thu về 50.000 nhân dân tệ (khoảng 194 triệu đồng) mỗi tháng. Chàng trai họ Lu bắt đầu mở quầy hàng ở Yên Đài (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) từ năm 17 tuổi và hiện đã trở thành “trụ cột” của gia đình, theo SCMP.

Để trông “chỉn chu” hơn, Lu đột nhiên nảy ra ý định mặc vest khi đứng bán cơm rang. Hiện tại ở tuổi 19, anh thường xuyên có những màn trình diễn điệu nghệ bên chảo lửa: vuốt ngược tóc, nháy mắt với ống kính, bắt trọn quả trứng do người nhà ném tới, hay tung chân tạo dáng khi đổ thức ăn thừa ra khỏi chảo. Lu cũng không quên thực hiện kỹ thuật đặc trưng của các đầu bếp Trung Quốc như hất chảo.

Nhân vật truyền cảm hứng cho phong cách của Lu là Sanji - đầu bếp trong bộ anime Nhật Bản One Piece của tác giả Eiichiro Oda. Trên tài khoản mạng xã hội có 46.000 người theo dõi và 190.000 lượt thích, Lu đăng tải các video nấu ăn kèm hashtag #sanjifriedrice. Để màn hóa thân thêm phần chân thực, anh thỉnh thoảng ngậm một điếu thuốc khi nấu nhưng không châm lửa.

“Trông cậu ấy giống hệt Sanji”, một người bình luận. “Nấu ăn phong cách quá, tôi muốn đến Sơn Đông để tận mắt chứng kiến”, người khác bày tỏ.

Hình ảnh được ví như "tổng tài" của Lu.

Quầy hàng mở cửa từ 17h đến 23h30 mỗi ngày. Vào giờ cao điểm, Lu có thể hoàn thành một suất cơm rang trong 3 phút và làm việc liên tục không nghỉ suốt nhiều giờ. Mỗi ngày quán bán được hơn 200 suất, giá khoảng 10 nhân dân tệ/suất (gần 40.000 đồng) - doanh thu hàng tháng đạt 50.000 tệ, sau khi trừ chi phí lãi 20.000 tệ (khoảng 78 triệu đồng).

Bố của Lu phụ trách sơ chế nguyên liệu để anh tập trung cho phần biểu diễn, thỉnh thoảng ông cũng đứng bếp phụ.

Một số cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ về mức thu nhập khủng của Lu, cho rằng các con số không hợp lý. Đáp lại, Lu giải thích anh thường rang nhiều phần cơm cùng lúc, đồng thời livestream quá trình bán cơm để thuyết phục những người còn hoài nghi.

Lu chia sẻ ban đầu mặc vest chỉ để tạo điểm nhấn giữa lúc bận rộn, không ngờ lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình đến vậy từ thực khách. Anh thừa nhận nhiều người mua cơm rang “vì tò mò”, nhưng cũng thẳng thắn: “Hương vị mới là thứ giữ chân họ”.