Chồng Trung Quốc bị nhầm là con của vợ vì 'mãi không già'

Sinh ra với cơ thể ngừng phát triển từ năm 9 tuổi, nam diễn viên Hou Xiang từng bị chế giễu vì ngoại hình "mãi không già", thậm chí ảnh cưới còn bị chê giống "mẹ và con trai".

Hou Xiang và vợ thường bị chê bai ngoại hình nhưng họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Ảnh: Baidu.

Theo Beiqing.com, Hou Xiang, 40 tuổi, sống tại Bắc Kinh, sinh non sau khi mẹ anh bị suy dinh dưỡng trong thai kỳ. Từ khoảng năm 9 tuổi, cơ thể và giọng nói của Hou gần như không phát triển thêm, khiến anh cao chưa tới 1,6 m và có ngoại hình trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Ngay cả khi đã trưởng thành, nhiều người lạ vẫn nhầm anh là học sinh và tò mò hỏi đang học trường nào.

Truyền thông Trung Quốc cho biết căn bệnh cụ thể của Hou chưa từng được công bố. Một số nguồn tin cho rằng đây có thể là di chứng của việc sinh non hoặc chậm phát triển bẩm sinh.

Thay vì để ngoại hình quyết định cuộc đời mình, Hou chọn theo đuổi diễn xuất với sự ủng hộ lớn từ gia đình.

Anh bắt đầu được chú ý vào năm 2005 khi tham gia bộ phim sitcom gia đình nổi tiếng Home with Kids. Trong phim, Hou đóng vai một học sinh tiểu học dù ngoài đời anh đã 19 tuổi và lớn hơn nhiều bạn diễn tới 7 tuổi.

Hou Xiang (giữa, phía trước) trong một cảnh phim cổ trang. Ảnh: Baidu.

Nhân vật Huang Feihong do Hou đảm nhận là một cậu bé thích khoe khoang, tự nhận mình là "cao thủ kung fu", nhưng thực tế lại phụ giúp bố mẹ kỳ lưng cho khách trong nhà tắm công cộng của gia đình.

Sau này, Home with Kids trở thành một trong những sitcom có ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc. Những câu chuyện về gia đình và cách nuôi dạy con trong phim vẫn được nhiều thế hệ khán giả nhớ tới.

Năm 2006, Hou tiếp tục đóng vai Zhang Baojin, cậu con trai nổi loạn 14 tuổi trong bộ phim truyền hình Stepfather.

Chia sẻ với China Daily, Hou cho biết đạo diễn gần như chọn anh ngay sau lần đầu gặp mặt thông qua lời giới thiệu của bạn bè.

Anh nói: "Với tôi, để gặp được một kịch bản và một vai diễn thật sự yêu thích không phải điều dễ dàng".

Năm 23 tuổi, Hou tham gia bộ phim truyền hình cổ trang nổi tiếng Chuang Guandong, vào vai "Little Gold Nugget" - một thiếu niên sống sót trong trại đào vàng khắc nghiệt.

Để nhập vai, Hou được cho là đã tìm hiểu kỹ hoàn cảnh nhân vật và tới tận các khu mỏ để quan sát cuộc sống thực tế.

Sau đó, anh chia sẻ với Sina Entertainment rằng ngoại hình trẻ con mà nhiều người xem là bất lợi thực ra lại là lợi thế hiếm có, vì nó giúp anh mang suy nghĩ của người trưởng thành vào những vai thiếu niên.

Năm 26 tuổi, Hou tiếp tục gây chú ý khi vào vai một cậu bé thông minh, tinh nghịch trong phim Tunnel Warfare. Đạo diễn của phim từng khen anh là người "chiếm trọn sự chú ý mỗi khi xuất hiện".

Tuy nhiên, Hou cũng thừa nhận ngoại hình đặc biệt khiến anh khó thoát khỏi các vai trẻ nhỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn với City Daily, anh nói dù được khán giả nhớ mặt, anh thường chỉ được giao những vai diễn trẻ em. Hou cho biết: "Tôi hy vọng có thể làm tốt nhất mọi vai diễn trong phạm vi đó. Với một diễn viên, như vậy cũng đã là thành công".

Hou Xiang và vợ quyết định không sinh con. Ảnh: Baidu.

Theo truyền thông Trung Quốc, Hou kết hôn với Zhao Yin - bạn học cũ thời trung học - vào năm 2013. Sau đó, cả hai quyết định không sinh con.

Bộ ảnh cưới của họ từng nhận nhiều bình luận ác ý trên mạng. Một số người cho rằng Hou và vợ "trông giống mẹ và con trai".

Dù vậy, nam diễn viên dường như không quá bận tâm trước những lời chế giễu. Anh sống kín tiếng bên vợ và giảm dần số lượng vai diễn trong những năm gần đây.

Tháng 3 vừa qua, Hou xuất hiện trong bộ phim lịch sử Trung Quốc Zhanqi Ruhua, vào vai một người lính trẻ ôm thuốc nổ lao vào quân địch để bảo vệ đồng đội.

Dù chưa từng giành giải thưởng lớn và chủ yếu đóng vai phụ, sự kiên trì của Hou đã khiến nhiều khán giả cảm động.

Một người hâm mộ nhận xét: "Chính sự chân thành và tình yêu thuần khiết dành cho diễn xuất đã chạm tới trái tim vợ anh ấy và khán giả. Anh ấy rất bình thường, thậm chí có chút không hoàn hảo, nhưng điều đó lại khiến anh ấy gần gũi hơn với những người như chúng ta".