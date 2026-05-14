Mẹ sinh 9 con vì 'không muốn phí gen chồng', giờ ra sao?

Li Mei gây chú ý trên mạng xã hội với cuộc sống giàu có bên đại gia đình 11 người và dự định tiếp tục sinh thêm trong tương lai.

Li Mei và chồng chụp ảnh cùng 9 người con. Ảnh: Sohu.

Ở tuổi 35, Li Mei trở thành cái tên gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi đã sinh 9 người con và vẫn chưa có ý định dừng lại. Trong bối cảnh nhiều người trẻ lo lắng chuyện kết hôn, sinh con hay áp lực tài chính, cuộc sống của bà mẹ đông con này lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược.

Điều khiến câu chuyện của cô được bàn luận nhiều không chỉ nằm ở số lượng con cái, mà còn bởi phát ngôn từng gây xôn xao: sinh nhiều con vì "không muốn lãng phí gen tốt của chồng", theo QQ.

Từ một người mẹ trẻ sinh con đầu lòng năm 19 tuổi, Li Mei hiện vừa chăm sóc gia đình nhiều thế hệ, vừa hoạt động trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi.

Cuộc sống khác biệt

Li Mei sinh năm 1991 tại Hà Nam (Trung Quốc). Cô quen chồng là Zhang Qiang khi còn đi học, thời điểm anh là đàn anh trong trường. Sau thời gian yêu nhau, cả hai kết hôn và sinh con đầu lòng vào năm 2010, khi cô mới 19 tuổi.

Hai năm sau, gia đình đón thêm cặp song sinh nam, đủ cả nếp lẫn tẻ. Tuy nhiên, hành trình sinh con của Li Mei chưa dừng lại ở đó. Năm 2016-2020, cô gần như liên tục mang thai. Đến năm 2022, người con thứ 9 chào đời.

Trong vòng 13 năm, gia đình nhỏ ban đầu đã trở thành đại gia đình đông đúc với 9 đứa trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Khoảng cách giữa con cả và con út hơn 10 năm.

Li Mei bắt đầu nổi tiếng sau khi chia sẻ cuộc sống thường ngày của gia đình trên Douyin. Tài khoản "Li Mei - Nhà có 9 báu vật" hiện thu hút hơn 2 triệu người theo dõi.

Dù đã sinh 9 con, Li Mei cho biết vẫn muốn sinh thêm con trong tương lai. Ảnh: Sohu.

Các video của cô thường ghi lại cảnh 9 đứa trẻ xếp hàng tặng hoa vào Ngày của mẹ, cả gia đình đi siêu thị hay khung cảnh hỗn loạn khi mẹ kèm các con học bài.

Khi được hỏi làm sao có thể chăm sóc và cân bằng việc học cho từng ấy đứa trẻ, Li Mei thừa nhận bản thân "không thể cân bằng hoàn toàn", chỉ có thể tranh thủ từng khoảng thời gian nhỏ trong ngày.

Nhiều người từng chỉ trích cô là "cỗ máy sinh con", nhưng bà mẹ 9 con cho biết cả hai vợ chồng đều thực sự yêu trẻ nhỏ. Theo cô, chồng mình là người thông minh, khỏe mạnh, có nhân cách tốt nên cô cảm thấy "không sinh thêm con thì quá phí gen tốt".

Li Mei cũng nhiều lần chia sẻ rằng cô thích không khí gia đình đông đúc bên nhà chồng, nơi có tới 26 người cháu. Với cô, càng nhiều con càng nhiều niềm vui và sự gắn kết.

Cuộc sống giàu có

Điều khiến nhiều người tò mò nhất là gia đình này nuôi 9 đứa trẻ bằng cách nào.

Chồng của Li Mei, Zhang Qiang, hiện là Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Nguồn điện Wanzheng. Hai vợ chồng được cho là khởi nghiệp từ năm 2009 với số vốn ban đầu khoảng 50.000 nhân dân tệ (gần 195 triệu đồng).

Doanh nghiệp của họ chuyên sản xuất thiết bị nguồn điện khẩn cấp và thiết bị điện công nghiệp, với doanh thu mỗi năm lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Từng xuất hiện thông tin Zhang Qiang sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục tỷ nhân dân tệ. Dù phủ nhận con số lan truyền trên mạng là "quá phóng đại", ông xác nhận giá trị tài sản ròng của công ty đã vượt mốc 40 tỷ nhân dân tệ (khoảng 140.000 tỷ đồng ).

Hiện gia đình sống trong các căn biệt thự riêng tại thành phố Thượng Hải, tỉnh Chiết Giang. Trong nhà có 6 người giúp việc và 2 tài xế riêng.

Chi phí sinh hoạt mỗi tháng của gia đình được cho là hơn 60.000 nhân dân tệ (233 triệu đồng), chưa bao gồm tiền học và các lớp năng khiếu cho con. Mỗi lần đi siêu thị, tiền thực phẩm có thể tiêu tốn hơn 1.000 nhân dân tệ (3,9 triệu đồng). Gia đình ăn hết khoảng 50 kg gạo trong hai tuần, còn tiền điện mỗi tháng lên tới khoảng 20.000 nhân dân tệ (gần 78 triệu đồng).

Dù có đông con, Li Mei không chỉ ở nhà chăm sóc gia đình. Cô từng giữ chức Tổng giám đốc trong công ty của gia đình, sở hữu cổ phần doanh nghiệp và tham gia nghiên cứu một số bằng sáng chế kỹ thuật.

Li Mei và chồng là Zhang Qiang từng trải qua quãng thời gian khởi nghiệp đầy khó khăn, nhưng cũng chính những tháng ngày cùng nhau vượt vất vả đã khiến tình cảm vợ chồng thêm bền chặt. Ảnh: QQ.

Năm 2023, sau khi nổi tiếng trên Douyin, Li Mei bắt đầu phát triển công việc sáng tạo nội dung và livestream bán hàng. Đến năm 2025, cô rút khỏi vị trí nhà đầu tư và thành viên hội đồng quản trị để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và mạng xã hội.

Ít ai biết rằng trước khi có cuộc sống sung túc, hai vợ chồng từng trải qua thời gian khởi nghiệp rất khó khăn. Zhang Qiang sinh ra trong gia đình nghèo ở nông thôn, nghỉ học từ năm 13 tuổi để đi làm thuê. Anh từng làm công nhân lò gạch trước khi bước vào kinh doanh.

Thời gian đầu khởi nghiệp, vì liên tục tiếp khách và chạy công việc, Zhang từng tăng cân mạnh và phải nhập viện cấp cứu do nhồi máu cơ tim. Trong khi đó, Li Mei vừa mang thai vừa chạy đi chạy lại giữa nhà và xưởng sản xuất.

Vì quá bận rộn, những người con đầu tiên mới hơn 1 tuổi đã phải gửi về quê nhờ ông bà chăm sóc. Theo Li Mei, chính quãng thời gian cùng nhau vượt khó đã giúp tình cảm của hai vợ chồng thêm gắn bó.

Hiện tại, sau 9 lần sinh con, kế hoạch "đủ 12 con giáp" của gia đình này dường như vẫn chưa dừng lại. Cuối năm 2024, nhiều cư dân mạng cho biết đã bắt gặp hai vợ chồng đi kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị cho việc sinh người con thứ 10.