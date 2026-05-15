Diễn biến mới vụ tài xế Lexus trêu ghẹo, hành hung cô gái giữa phố

Bước đầu, Công an phường Đống Đa đã xác định danh tính những người liên quan vụ cô gái tố bị nhóm người đi xe Lexus hành hung trên phố Hoàng Cầu.

Nhóm người chửi bới, tấn công hai cô gái sau khi trêu ghẹo bất thành Sau khi không đáp lại lời trêu ghẹo của một người đàn ông, hai cô gái bị đối phương và nhóm bạn lao vào hành hung ngay trên phố Hà Nội tối 14/5.

Tối 15/5, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công an phường Đống Đa (Hà Nội) cho biết đơn vị đã khẩn trương rà soát, xác minh và bước đầu làm rõ những người liên quan đến vụ việc gây mất an ninh trật tự xảy ra vào 22h ngày 14/5, tại khu vực vỉa hè trước số nhà 169 phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa.

Cụ thể, những người liên quan được xác định gồm: N.H.M. (sinh năm 1982, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội), P.V.D. (sinh năm 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), N.T.T. (sinh năm 1984, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội), N.T.T. (sinh năm 1989, trú tại huyện Phú Xuyên), V.H.L. (sinh năm 2001, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) và N.G.H. (sinh năm 2001, trú cùng phường).

Hiện công an phường đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một cô gái cho biết bản thân và bạn đi cùng bị một nhóm người lạ hành hung sau khi chạm mặt trong thang máy của một tòa nhà.

Theo nội dung chia sẻ, cô gái nghe loáng thoáng câu hỏi "xuống à?" từ một người đàn ông trong nhóm nhưng không phản hồi vì không rõ người này nói với ai. Khi xuống tầng 1, nhóm người tiếp tục buông lời công kích, chửi bới rồi xảy ra xô xát ngay trên đường phố.

Trong đoạn video do người dân ghi lại, một phụ nữ trong nhóm lao vào hành hung một trong hai cô gái trước. Sau đó, một người đàn ông cùng một phụ nữ khác tiếp tục tham gia cuộc ẩu đả. Người này còn dùng chân đạp nhiều lần vào một trong hai nạn nhân.

Chỉ đến khi người dân xung quanh can ngăn, nhóm người mới dừng lại nhưng vẫn có thái độ thách thức.