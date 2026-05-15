Công an điều tra vụ tài xế Lexus trêu ghẹo, hành hung cô gái giữa phố

Sau khi buông lời trêu ghẹo không được đáp lại, nhóm người được cho có hành vi chửi bới, tấn công hai cô gái trên phố Hoàng Cầu (phường Đống Đa, Hà Nội).

Nhóm người chửi bới, tấn công hai cô gái sau khi trêu ghẹo bất thành Sau khi không đáp lại lời trêu ghẹo của một người đàn ông, hai cô gái bị đối phương và nhóm bạn lao vào hành hung ngay trên phố Hà Nội tối 14/5.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 15/5, đại diện công an phường Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã nắm được thông tin và đang xác minh sự việc hai cô gái bị tấn công ngay trên phố.

"Sự việc được cho xảy ra vào tối qua (14/5), chúng tôi đang nhanh chóng xác minh", đại diện công an phường Đống Đa thông tin.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một cô gái tố bị quấy rối, hành hung bởi nhóm người lạ đi xe Lexus. Theo bài đăng, cô và một người bạn gặp một nhóm nam nữ trong thang máy. Cô nghe loáng thoáng câu: "Xuống à" từ một người đàn ông trong nhóm này, song không phản hồi vì không rõ người này đang nói với ai.

Khi xuống tầng 1, cô và bạn tiếp tục bị nhóm người buông lời công kích, chửi bới, thậm chí tấn công ngay trên đường phố.

Trong video được nhân chứng ghi lại, một phụ nữ trong nhóm người lao vào hành hung một trong hai cô gái trước, sau đó một người đàn ông và một phụ nữ khác cũng xông vào cuộc ẩu đả. Người đàn ông thậm chí dùng chân đạp nhiều lần vào một trong hai nạn nhân.

Đến khi một số người dân xung quanh can ngăn, nhóm người mới dừng lại song vẫn tỏ ra thách thức.

Hiện, vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dưới các bài đăng, nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của nhóm người trong video và cho rằng cần điều tra, xử lý thích đáng các hành vi vi phạm pháp luật.