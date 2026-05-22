Chuyện tình phi công Italy và cô gái Việt ở hãng bay xa xỉ bậc nhất

Từ cuộc gặp gỡ trên chuyến bay Emirates năm 2018, chị Hà Nguyễn và anh Alessio Mitelli vượt qua nhiều thử thách để xây dựng tổ ấm tại Dubai.

Chị Hà Nguyễn và anh Alessio Mitelli trải qua 8 năm đồng hành cùng nhau.

Cuối năm 2018, khi đang là tiếp viên hàng không của hãng Emirates, chị Hà Nguyễn (sinh năm 1991, TP.HCM) tình cờ gặp anh Alessio Mitelli (sinh năm 1994, quốc tịch Italy) trong một chuyến bay khởi hành từ Dubai. Khi ấy, Alessio cũng là tiếp viên hàng không, vừa đổi lịch để làm đúng chuyến bay chị Hà phụ trách.

Ấn tượng đầu tiên của cả hai về nhau không hề lãng mạn như nhiều người nghĩ. Chị Hà kể Alessio là người quá hoạt bát, sôi nổi, trong khi chị khá trầm tính nên lúc đầu cảm thấy anh "hơi phiền".

Thế nhưng sau nhiều giờ làm việc cùng nhau, cả tổ bay bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Từ những câu chuyện nhỏ, chị Hà dần nhận ra anh Alessio không hề "đáng ghét" như ấn tượng ban đầu.

Sau chuyến bay, anh Alessio ngỏ ý mời cả nhóm về nhà ăn tối nhân dịp bạn cùng phòng mới chuyển tới. "Ban đầu, tôi từ chối vì không hứng thú kết bạn mới. Nhưng cuối cùng, sự kiên trì của anh chàng Italy vẫn khiến tôi đổi ý", chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Vượt qua thử thách

Sau lần gặp gỡ ấy, chị Hà và anh Alessio quay trở lại nhịp sống riêng, không nhắn tin hay liên lạc quá nhiều. Phải khoảng 3-4 tháng sau, chị Hà mới thật sự chú ý đến người đàn ông Italy và dần mở lòng với mối quan hệ này.

Trong 8 năm bên nhau, họ đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ những ngày hạnh phúc, thăng hoa cho đến những giai đoạn tưởng như không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau.

Thử thách lớn đầu tiên đến vào năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Ngành hàng không gần như đóng băng, các chuyến bay bị cắt giảm, cả hai buộc phải ở nhà trong thời gian dài.

"Công việc của chúng tôi vốn thường xuyên vắng nhà, nên khi đột ngột phải ở cạnh nhau mỗi ngày thì không tránh khỏi xung đột", chị Hà nhớ lại.

Không chỉ thay đổi nhịp sống, thời điểm ấy anh Alessio còn đang theo học để trở thành phi công chính thức. Dịch bệnh khiến thu nhập giảm sút, tương lai công việc bấp bênh, áp lực tài chính lẫn tinh thần đè nặng lên cả hai.

"Có giai đoạn, tôi nghĩ chắc mối quan hệ này không kéo dài được nữa", chị Hà tâm sự.

Những cuộc trò chuyện giúp cả hai hiểu đối phương hơn trong tình yêu.

Tuy nhiên, chính khoảng thời gian khó khăn lại giúp chị Hà và anh Alessio học cách lắng nghe, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Những cuộc nói chuyện thẳng thắn giúp cả hai hiểu đối phương, biết cách chia sẻ cảm xúc và dần trưởng thành hơn trong tình yêu.

Cuối năm 2021, anh Alessio quyết định cầu hôn bạn gái đúng vào sinh nhật lần thứ 30. Như thường lệ, anh đưa chị đến dùng bữa tại một nhà hàng dưới đại dương. Vì Alessio vốn là người thích tạo bất ngờ, chị Hà hoàn toàn không nghi ngờ điều gì.

Tuy nhiên, giữa bữa ăn, chị bắt đầu thấy lạ khi bạn trai liên tục sử dụng điện thoại. Đến gần món tráng miệng, Alessio đưa điện thoại cho chị xem đoạn tin nhắn Google Dịch giữa anh và bố chị để xin phép được cầu hôn con gái ông.

"Lúc đó, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã quỳ xuống, trên tay là chiếc nhẫn cầu hôn", chị Hà nhớ lại.

Giữa tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người xung quanh, chị không giấu nổi sự bối rối. Thế nhưng, chính sự chân thành và tình cảm sâu sắc anh Alessio dành cho chị suốt quãng thời gian bên nhau đã khiến chị hạnh phúc gật đầu đồng ý.

Với chị Hà, không có một khoảnh khắc duy nhất khiến chị chắc chắn anh Alessio là người đàn ông mình muốn gắn bó cả đời. Đó là cảm giác được vun đắp từ rất nhiều điều nhỏ bé trong suốt hành trình đồng hành cùng nhau.

Đám cưới sau 8 năm

Sau màn cầu hôn, chị Hà và nửa kia dự định tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, họ chỉ kịp đăng ký kết hôn và tạm hoãn hôn lễ. Đến năm 2022, khi chuẩn bị cưới, chị Hà lại phát hiện mang thai con đầu lòng. Một lần nữa, kế hoạch cưới xin tiếp tục phải lùi lại.

Hiện tại, cả hai đang sinh sống và làm việc tại Dubai, thành phố thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Bước vào cuộc sống hôn nhân và chuẩn bị đón con đầu lòng, cả hai bắt đầu đối diện với những áp lực thực tế hơn thời còn yêu: tài chính, công việc, trách nhiệm gia đình và những thay đổi trong nhịp sống thường ngày.

"Cuộc sống hôn nhân thực sự không màu hồng như lúc hẹn hò", chị thẳng thắn chia sẻ.

Dẫu vậy, điều giúp họ vượt qua những giai đoạn khủng hoảng vẫn là thói quen trao đổi thẳng thắn và lắng nghe nhau.

Hiện tại, theo chị Hà, mối quan hệ của họ không chỉ là vợ chồng mà còn giống như bạn thân, đồng nghiệp và người đồng hành trong mọi khía cạnh cuộc sống. "Chuyện gì chúng tôi cũng kể nhau nghe. Bạn bè của cả hai giờ gần như đều là bạn chung", chị nói.

Gia đình nhỏ 3 người của chị Hà Nguyễn.

Một trong những giai đoạn chị nhớ nhất là khi anh Alessio trúng tuyển vị trí phi công của hãng flydubai.

Để hoàn tất chặng cuối khóa đào tạo, anh phải tạm nghỉ việc trong 3 tháng. Thời điểm đó, anh đối mặt với rất nhiều áp lực: từ nỗi lo đầu ra, gánh nặng tài chính đến sự xót xa khi thấy vợ vừa sinh con đã phải chuẩn bị quay lại bầu trời.

Hiểu được trăn trở của chồng, chị Hà chính là người tiếp thêm động lực: "Tôi động viên anh nghỉ hẳn tiếp viên để tập trung toàn lực cho giấc mơ phi công". Đáp lại sự tin tưởng đó, suốt 3 tháng ròng, anh Alessio vừa quay cuồng với thi cử, phỏng vấn, vừa tranh thủ mọi ngày nghỉ để chăm con, san sẻ gánh nặng cùng vợ và mẹ.

Sau khi về chung một nhà, chị Hà cho biết cuộc sống giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Italy không quá khác biệt như nhiều người nghĩ. Theo chị, cả hai gia đình đều đề cao sự gắn kết, thích quây quần bên nhau, có thói quen uống cà phê buổi sáng và gặp gỡ, ăn tối cùng người thân vào buổi tối.

Điểm khác biệt lớn nhất mà chị nhận ra là cách người Italy ưu tiên phụ nữ và trẻ em trong gia đình, trong khi văn hóa Việt Nam và nhiều nước châu Á thường ưu tiên người lớn tuổi trước.

"Lần đầu về Italy, trong bữa ăn lúc nào chị cũng được mời trước. Nhưng theo thói quen Việt Nam thì chị lại muốn nhường người lớn", chị kể.

Sau này, Alessio có giải thích với bố mẹ về thói quen của người Việt, nhưng chị Hà vẫn luôn được cả nhà ưu tiên, lúc nào cũng được mời ăn trước trong mỗi bữa cơm.

Cùng làm trong ngành hàng không với lịch trình liên tục di chuyển, nhưng chị Hà cho biết cả hai luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. Trong hai năm đầu sau khi sinh con, mẹ của hai bên thay phiên nhau sang hỗ trợ chăm cháu. Sau đó, vợ chồng chị thuê thêm người phụ giúp.

May mắn là lịch làm việc của cả hai hiếm khi cùng vắng nhà quá 1-2 ngày mỗi tuần. Vì vậy, mỗi khi ở nhà, họ gần như dành toàn bộ thời gian cho con gái.

Dù bận rộn với con nhỏ, chị Hà và chồng vẫn luôn ưu tiên những khoảng không gian riêng để hâm nóng tình cảm. "Đôi khi chúng tôi vẫn 'trốn con' đi hẹn hò riêng. Tôi tin rằng sau khi có con, việc duy trì sự lãng mạn và quan tâm nhau như thuở mới yêu là điều rất quan trọng để giữ lửa hôn nhân", chị chia sẻ.

Hiện tại, vợ chồng chị Hà vẫn duy trì thói quen lập kế hoạch cho từng giai đoạn 5 năm của cuộc sống. Alessio dự định phát triển sự nghiệp phi công lên vị trí cao hơn hoặc chuyển sang Emirates để làm việc cùng vợ, trong khi chị Hà cân nhắc thi lên chức hoặc sinh thêm em bé thứ hai.

Trước mắt, gia đình nhỏ đang bận rộn chuẩn bị cho hai cột mốc quan trọng là con gái bắt đầu nhập học vào tháng 9 và lễ cưới chính thức sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 năm nay.

Cả hai dự định cưới vào tháng 10 năm nay.