Người trẻ TP.HCM miệt mài 'cày' tiếng Trung sau giờ làm

Người trẻ TP.HCM đang “cày” tiếng Trung sau giờ làm để tăng lợi thế nghề nghiệp, trong bối cảnh nhu cầu nhân lực và du học Trung Quốc ngày càng tăng mạnh.

Mỗi tối sau giờ làm truyền thông, anh Lý Thanh Phi (25 tuổi) lại dành khoảng hai tiếng để học tiếng Trung. Từng tự mày mò qua phim ảnh nhưng không hiệu quả, anh quyết định đầu tư vài triệu đồng mỗi tháng để học bài bản.

"Nhiều bạn bè tôi cũng đi học. Có thêm vốn ngoại ngữ sẽ giúp tôi mở rộng cơ hội việc làm, khả năng thăng tiến, tránh cảm giác bị ‘lép vế’ với những người cùng tuổi", anh Phi chia sẻ.

Câu chuyện của Phi không phải cá biệt. Ngày càng nhiều người trẻ tại TP.HCM lựa chọn học tiếng Trung như một cách nâng cao lợi thế cạnh tranh trong công việc, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động có nhu cầu lớn với nguồn nhân lực sử dụng ngôn ngữ này.

Sáng 9/5, tại Trung tâm CEFALT (phường Xuân Hoà, TP.HCM), buổi tọa đàm cung cấp thông tin về du học và việc làm tiếng Trung đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham dự. Chương trình mang đến nhiều thông tin về học bổng, điều kiện tuyển sinh và lộ trình du học Trung Quốc.

Sự kiện thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham dự. Ảnh: Khương Nguyễn.

Bên cạnh đó, các nội dung liên quan đến thị trường lao động sử dụng tiếng Trung cũng nhận được sự quan tâm, đặc biệt là kỹ năng xây dựng CV và nâng cao lợi thế cạnh tranh khi ứng tuyển vào doanh nghiệp.

Người tham dự cũng được cập nhật về kỳ thi HSK 3.0 - phiên bản mới của bài kiểm tra năng lực tiếng Trung với nhiều thay đổi về cấu trúc và tiêu chuẩn đánh giá. Các diễn giả chia sẻ phương pháp ôn tập, kỹ năng làm bài cũng như kinh nghiệm chinh phục kỳ thi hiệu quả.

Theo thống kê, năm 2025, Việt Nam dẫn đầu thế giới về số lượng thí sinh dự thi tiếng Trung với hơn 146.000 lượt thi HSK.

Không chỉ dừng lại ở các nội dung học thuật, sự kiện còn mang đến không gian giao lưu văn hóa với nhiều hoạt động trải nghiệm như trà đạo, thư pháp, triển lãm sách, biểu diễn nghệ thuật, thưởng thức ẩm thực và triển lãm ảnh. Những hoạt động này giúp người tham dự tiếp cận gần hơn với văn hóa truyền thống, đồng thời tạo nên không khí giao lưu sôi động cho cộng đồng học tiếng Trung tại TP.HCM.