'Cổ động viên nóng bỏng' náo loạn mạng xã hội

Hàng loạt video gái đẹp trên khán đài bóng chày đang viral tại Hàn Quốc, nhưng hầu hết được xác định do AI tạo ra. Vụ việc dấy lên lo ngại về nguy cơ lạm dụng AI tạo sinh.

Clip 'cổ động viên nóng bỏng' phủ sóng MXH Hàn Quốc Đoạn video ghi lại cảnh một nữ cổ động viên bóng chày ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu giữa Hanwha Eagles và Doosan Bears thuộc giải bóng chày Hàn Quốc (KBO) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Hàn Quốc đầu tháng 5. Song, cộng đồng người hâm mộ phát hiện đây là sản phẩm của AI.

Biểu cảm há hốc mồm cùng cái ngã người gợi cảm của một nữ cổ động viên bóng chày ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu giữa Hanwha Eagles và Doosan Bears thuộc giải bóng chày Hàn Quốc (KBO), thu hút hơn 8 triệu lượt xem sau vài giờ lên sóng. Con số lên đến 14,9 triệu lượt xem vào ngày 8/5.

Theo Yonhap, nhiều người ban đầu tin đây là cảnh quay thật trong trận đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cộng đồng fan bóng chày sau đó phát hiện hàng loạt chi tiết bất thường như bảng điểm sai, ký tự méo hoặc tên huấn luyện viên xuất hiện ở vị trí ném bóng, làm dấy lên nghi vấn video được tạo bằng AI.

Bùng nổ "bóng hồng AI" trên khán đài

Không chỉ đoạn video lan truyền đầu tháng 5, hàng loạt nội dung tương tự cũng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội Hàn Quốc thời gian qua.

Công thức chung của các clip khá giống nhau như máy quay lia nhanh qua một cô gái có ngoại hình nổi bật trên khán đài, đi kèm nhạc nền gây tò mò hoặc hiệu ứng giả lập sóng truyền hình thể thao. Nhiều tài khoản còn chuyên đăng các video "camera bắt trúng gái đẹp sân bóng", thu hút lượng tương tác lớn.

Sự bùng nổ của các clip "cổ động viên nóng bỏng" cũng phản ánh sức hút đặc biệt của văn hóa bóng chày tại Hàn Quốc, nơi các cheerleader (hoạt náo viên) hay khán giả nữ với ngoại hình cuốn hút, từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của trải nghiệm xem thể thao.

Nhiều nữ cổ động viên sở hữu lượng người theo dõi lớn, được hâm mộ không kém người nổi tiếng, trong khi các video fancam hay khoảnh khắc trên khán đài thường xuyên viral trên mạng xã hội.

Chính sự quan tâm mạnh mẽ này đã kéo theo làn sóng sử dụng AI để tạo ra các video mô phỏng cảnh quay sân vận động với những cô gái có ngoại hình nổi bật.

Bức ảnh cổ động viên AI ăn diện gợi cảm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Xu hướng tạo video cổ động viên bằng AI cũng đang lan sang mạng xã hội các nước Đông Nam Á, Trung Quốc.

Theo giới chuyên gia, các nội dung dạng này được thiết kế để đánh vào cảm giác chân thật của người xem, từ góc máy, âm thanh bình luận cho tới chuyển động đám đông, khiến nhiều người khó nhận ra đây thực chất là sản phẩm AI.

Giáo sư Lee Kwang-seok thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Seoul nhận định với Yonhap rằng người dùng phổ thông hiện rất khó nhận biết nội dung AI nếu không quan sát kỹ từng chi tiết.

Xu hướng này cũng phản ánh cách thuật toán mạng xã hội đang ưu tiên nội dung gây chú ý thị giác. Một clip vài giây với hình ảnh bắt mắt có thể đạt hàng triệu lượt xem nhanh hơn nhiều so với nội dung thông tin thông thường. Vì vậy, nhiều tài khoản lựa chọn khai thác “visual sân bóng” như công cụ câu view hiệu quả.

Giáo sư Kim Heon-sik, nhà phê bình văn hóa đại chúng Hàn Quốc, cho rằng mạng xã hội hiện tạo ra môi trường nơi ngoại hình có thể trở thành "vốn chú ý" tức thời. Theo ông, AI càng khiến quá trình này tăng tốc khi người dùng không còn cần quay video thật để tạo nội dung viral.

Lo ngại pháp lý

Sự lan truyền của các video "cổ động viên nóng bỏng" đang kéo theo nhiều tranh cãi pháp lý và đạo đức tại Hàn Quốc, đặc biệt liên quan đến deepfake, quyền cá nhân và trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội.

Theo Yonhap, Hàn Quốc đã bắt đầu siết quy định với AI tạo sinh (Generative AI: loại trí tuệ nhân tạo có khả năng tự động tạo ra nội dung mới như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video hoặc mã lập trình dựa trên dữ liệu đã học) từ đầu năm 2026. Luật mới yêu cầu một số nội dung do AI tạo ra phải gắn watermark hoặc thông báo nhận diện. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng quy định hiện vẫn chưa đủ để kiểm soát tốc độ lan truyền của các video trên mạng xã hội.

Luật sư Park Ji-hoon, chuyên luật công nghệ và quyền riêng tư tại Seoul, nhận định vấn đề lớn nhất hiện nay nằm ở việc người dùng khó biết nội dung mình xem là thật hay giả. Theo ông, nếu video AI không được gắn nhãn khiến công chúng hiểu nhầm là cảnh quay thật, người đăng tải có thể đối mặt tranh cãi pháp lý liên quan hành vi gây hiểu lầm hoặc xâm phạm hình ảnh cá nhân.

Hình ảnh cổ động viên xem bóng chày được tạo bằng AI.

Trong khi đó, giáo sư Lee Kwang-seok cảnh báo AI đang khiến ranh giới thật, giả trên Internet trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

"Công nghệ hiện nay đã đủ khả năng tạo ra các video gần như không thể phân biệt bằng mắt thường", ông nói.

Ở góc độ sâu xa hơn, nhiều chuyên gia xã hội học còn lo ngại phụ nữ đang trở thành "đối tượng bị quan sát" trong các video câu view dạng này. Nhiều clip cắt riêng khoảnh khắc máy quay lia tới nữ khán giả hoặc cheerleader rồi đăng lại kèm tiêu đề gợi tò mò, kéo theo hàng nghìn bình luận về ngoại hình.

Giáo sư Jung Min-ah, chuyên gia nghiên cứu giới tại Đại học Yonsei, cho rằng việc thương mại hóa hình ảnh phụ nữ trên mạng xã hội đang diễn ra tinh vi hơn dưới lớp vỏ nội dung giải trí.

Một số cư dân mạng Hàn Quốc cũng bày tỏ cảm giác bất an khi ngày càng khó phân biệt đâu là người thật, đâu là nhân vật AI. Trên các diễn đàn như Nate hay DC Inside, nhiều bình luận cho rằng mạng xã hội đang trở thành nơi "mọi thứ đều có thể được dựng lên".