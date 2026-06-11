Câu chuyện về Son Heung-min làm dậy sóng tuyển Hàn Quốc

Một sai sót khó tin tại buổi tập của tuyển Hàn Quốc khiến cuộc trò chuyện riêng tư về Son Heung-min bị phát sóng trực tiếp.

Son nghi bị chính phóng viên nước nhà chế giễu.

Theo KNTFootball, vụ việc diễn ra trong một buổi tập mở của tuyển Hàn Quốc trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Khi các máy quay đang ghi lại hình ảnh đội trưởng Son Heung-min thực hiện những bài tập thể lực cường độ cao, 2 phóng viên của kênh JTBC có mặt tại hiện trường vô tình để micro ở trạng thái hoạt động.

Tin rằng cuộc trao đổi của mình không được ghi lại, một người đưa ra bình luận mang tính châm biếm về ngôi sao đang khoác áo Los Angeles FC. Phóng viên này nói: "Sao anh ấy chạy như đang chỉ huy cả một trung đội quân đội vậy? Anh ấy nghĩ mình đang ở trong quân ngũ sao?".

Tuy nhiên, câu trả lời từ đồng nghiệp còn gây tranh cãi hơn. Người này đáp lại: "Anh ta thậm chí còn chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Mấy người này chẳng biết gì về quân đội cả".

Điều đáng nói là toàn bộ cuộc đối thoại đều được thu lại và phát sóng trực tiếp toàn quốc. Chỉ ít phút sau, đoạn video nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ.

Nhiều CĐV cho rằng đây là sai sót nghiệp vụ nghiêm trọng của đội ngũ tác nghiệp, đồng thời chỉ trích những nhận xét thiếu chuyên nghiệp nhắm vào Son. Một số ý kiến khác đính chính rằng tiền đạo 33 tuổi thực tế được miễn nghĩa vụ quân sự sau khi giành HCV tại ASIAD 2018. Cá nhân anh vẫn hoàn thành khóa huấn luyện quân sự cơ bản theo quy định.

Trong khi đó, phía JTBC lập tức giải thích rằng do sử dụng hệ thống micro thu âm hiện trường trong buổi tập mở của đội tuyển, nhiều tạp âm và giọng nói từ những người có mặt tại sân vô tình được ghi lại.

Nhà đài khẳng định phát ngôn gây tranh cãi là không phù hợp và nhanh chóng tắt tiếng đoạn âm thanh ngay sau khi phát hiện. Theo JTBC, người đưa ra những bình luận đó không thuộc đội ngũ phóng viên của họ mà là một cá nhân khác có mặt tại hiện trường.