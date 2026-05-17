Kỳ World Cup thứ tư của Son Heung-min

Đội tuyển Hàn Quốc mang đội hình giàu kinh nghiệm tới World Cup 2026, nơi Son Heung-min chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp.

Son Heung-min đứng trước kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp.

Hôm 16/5, Hàn Quốc chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 với tâm điểm vẫn là Son Heung-min, biểu tượng lớn nhất của bóng đá xứ kim chi suốt hơn một thập kỷ qua.

HLV Hong Myung-bo tiếp tục đặt niềm tin vào thế hệ cầu thủ giàu kinh nghiệm từng chinh chiến tại World Cup 2022. Bên cạnh Son, những trụ cột quen thuộc như Lee Kang-in hay Kim Min-jae đều góp mặt.

Đây sẽ là kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp của Son Heung-min. Nếu ra sân tại giải đấu trên đất Mỹ, Mexico và Canada, cựu sao Tottenham sẽ trở thành cầu thủ Hàn Quốc thứ tư trong lịch sử làm được điều này.

World Cup 2022 từng chứng kiến hình ảnh đầy cảm xúc của Son. Anh bị gãy xương mặt ngay trước giải đấu nhưng vẫn ra sân cả bốn trận với chiếc mặt nạ bảo hộ. Tinh thần chiến đấu đó giúp Son trở thành biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc trong mắt người hâm mộ châu Á.

Lee Kang-in đang trưởng thành mạnh mẽ tại PSG, trong khi Kim Min-jae vẫn là chốt chặn hàng đầu châu Á và đang khoác áo Bayern Munich. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ giúp đội bóng của HLV Hong Myung-bo được đánh giá khá cân bằng.

Một trong những gương mặt đáng chú ý khác là tiền đạo Oh Hyeon-gyu của Besiktas. Sau khi chỉ đóng vai trò “quân xanh” tại World Cup 2022, chân sút này lần đầu tiên có tên trong danh sách chính thức dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hàn Quốc nằm ở bảng A cùng Mexico, Nam Phi và CH Séc. Với vị thế là một trong những đội tuyển ổn định nhất châu Á suốt nhiều năm qua, mục tiêu vượt qua vòng bảng tiếp tục là nhiệm vụ bắt buộc với Son Heung-min và đồng đội.

Danh sách đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2026 Thủ môn: Kim Seunggyu, Song Bumkeun, Jo Hyeonwoo. Hậu vệ: Kim Moonhwan, Kim Min-jae, Kim Taehyeon, Park Jinseob, Seol Youngwoo, Jens Castrop, Lee Kihyuk, Lee Taeseok, Lee Hanbeom, Cho Yumin. Tiền vệ: Kim Jingyu, Bae Junho, Paik Seungho, Yang Hyunjun, Eom Jisung, Lee Kang-in, Lee Donggyeong, Lee Jaesung, Hwang Inbeom, Hwang Heechan. Tiền đạo: Son Heung-min, Oh Hyeongyu, Cho Gue-sung.

