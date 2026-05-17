Phản ứng của Bruno trong ngày lập kỷ lục

Tối 17/5, Bruno Fernandes tạo nên màn trình diễn đỉnh cao trước Nottingham Forest ở vòng 37 Premier League.

Bruno đi vào lịch sử.

Manchester United khép lại trận sân nhà cuối cùng mùa giải bằng chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest, và tâm điểm tại Old Trafford một lần nữa thuộc về Bruno Fernandes.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha không ghi bàn, song anh vẫn tạo ra dấu ấn quá lớn với một màn trình diễn mang đậm đẳng cấp thủ lĩnh.

Pha kiến tạo cho Bryan Mbeumo lập công ở phút 76 giúp Bruno chạm mốc 20 kiến tạo tại Premier League mùa này, san bằng kỷ lục do Thierry Henry và Kevin De Bruyne nắm giữ.

“Tôi đã nói về điều này trước đó, mọi người đều biết nó quan trọng ra sao”, Bruno chia sẻ với Sky Sports sau trận, “Các đồng đội luôn cố gắng tận dụng những đường chuyền của tôi. Tôi rất vui với pha kiến tạo, với chiến thắng và cách chúng tôi khép lại trận sân nhà cuối cùng".

Chỉ còn đúng một đường chuyền thành bàn nữa, anh sẽ độc chiếm vị trí dẫn đầu về kỷ lục kiến tạo, trong bối cảnh MU vẫn còn trận cuối gặp Brighton.

Tuy nhiên, kiến tạo thứ 20 chưa phản ánh hết tầm ảnh hưởng của Bruno ở trận đấu với Nottingham Forest.

Theo thống kê, đội trưởng MU tạo ra tới 8 đường chuyền quyết định và 2 lần tạo ra các cơ hội rõ ràng cho đồng đội. Anh hoàn toàn thống trị khu trung tuyến bằng khả năng điều phối và tung ra những đường chuyền mở khóa hàng thủ đối phương.

Không ít lần các đồng đội khiến Bruno tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội. Chính Mbeumo từng phung phí một tình huống đối mặt trước khi kịp ghi bàn ở hiệp hai.

Dù vậy, Bruno vẫn giữ được sự điềm tĩnh và tiếp tục kéo cả hệ thống tấn công của MU vận hành.

Trong mùa giải mà MU trải qua nhiều biến động, Bruno vẫn duy trì phong độ ở đẳng cấp rất cao. Anh vừa được Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh (FWA) bầu chọn là cầu thủ hay nhất mùa, đồng thời nằm trong danh sách đề cử Cầu thủ hay nhất mùa của Premier League.

