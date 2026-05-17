Premier League lên tiếng về bàn thắng gây bão của MU

Tối 17/5, ban tổ chức Premier League khẳng định bàn thắng của Matheus Cunha được công nhận dù trước đó bóng đã chạm tay Bryan Mbeumo.

Tình huống chạm tay của Mbeumo trước khi bóng đến chân Cunha.

Trận thắng của Manchester United trước Nottingham Forest ở vòng 37 Premier League nóng lên bởi một trong những quyết định gây tranh cãi nhất mùa giải. Tâm điểm xuất hiện ở phút 55, khi Matheus Cunha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau tình huống Bryan Mbeumo khống chế bóng có dấu hiệu chạm tay.

VAR nhanh chóng vào cuộc và đề nghị trọng tài Michael Salisbury xem lại màn hình ngoài sân. Nhiều cầu thủ và ban huấn luyện Nottingham Forest phản ứng dữ dội vì cho rằng Mbeumo dùng tay hỗ trợ khống chế bóng trước khi Cunha dứt điểm.

Tuy nhiên sau vài phút kiểm tra, trọng tài Salisbury vẫn quyết định công nhận bàn thắng cho MU. Ngay sau đó, Trung tâm điều hành trận đấu của Premier League đăng thông báo giải thích trên mạng xã hội X.

"Sau khi xem lại VAR, trọng tài giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng cho Manchester United", ban tổ chức viết.

Premier League cho biết lý do nằm ở việc pha chạm tay được xác định là "không cố ý". Thông báo từ trọng tài trên sân cũng nhấn mạnh: "Sau khi xem lại, quyết định công nhận bàn thắng được giữ nguyên vì lỗi chạm tay là vô tình".

Cách giải thích này lập tức tạo nên tranh cãi lớn. Cựu danh thủ Gary Neville, người bình luận trận đấu cho Sky Sports, thừa nhận ông “không thể tin nổi” với quyết định cuối cùng của trọng tài.

"Đó là pha chạm tay rõ ràng. Tôi sẽ nổi điên nếu là cầu thủ Nottingham Forest", Neville nói. Huyền thoại MU còn cho rằng đây là thời điểm trọng tài không nên quá cứng nhắc với quyết định cá nhân khi VAR đã tư vấn có thể xảy ra lỗi.

MU sau đó nâng tỷ số lên 3-1 khi trận đấu bước sang phút 76, Mbeumo tận dụng đường kiến tạo của đội trưởng Bruno Fernandes để ghi bàn sau hàng loạt pha bỏ lỡ.

Bàn thắng của Morgan Gibbs-White cuối trận là không đủ để Nottingham Forest kiếm được dù chỉ một điểm. Cuối cùng, MU giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2 trong ngày chia tay Casemiro tại sân nhà.

