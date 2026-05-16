Mainoo phá vỡ im lặng về Amorim

Kobbie Mainoo thừa nhận từng nghĩ tới chuyện rời MU sau quãng thời gian bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi đội hình.

Mainoo gặp nhiều khó khăn dưới thời Amorim.

Tài năng trẻ người Anh ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2031 với "Quỷ đỏ", khép lại mọi đồn đoán liên quan đến tương lai. Tuy nhiên, trước thời điểm gia hạn, Mainoo từng trải qua giai đoạn đầy bất ổn khi không còn được Amorim trọng dụng.

Dù là nhân tố quan trọng của MU, tiền vệ 21 tuổi bất ngờ bị gạt khỏi kế hoạch chuyên môn dưới thời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Amorim cho rằng Mainoo chỉ phù hợp với vị trí thi đấu tương tự đội trưởng Bruno Fernandes, vị trí vốn không thể thay thế trong đội hình.

Việc liên tục phải ngồi ngoài khiến Mainoo cân nhắc khả năng chia tay đội bóng. Chia sẻ với Sky Sports, anh thừa nhận: "Khi không được thi đấu nhiều, hoặc hoàn toàn không được ra sân, bạn sẽ nghĩ đến mọi khả năng. Nhưng trong đầu tôi luôn là mong muốn tiếp tục chơi cho Manchester United".

Mọi thứ chỉ thay đổi sau khi Amorim bị sa thải và Michael Carrick được bổ nhiệm tạm quyền. Dưới thời Carrick, Mainoo nhanh chóng lấy lại vị thế và trở thành mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa. Anh đá chính 14 trận Premier League, sau khi không có nổi một lần xuất phát dưới thời Amorim.

Mainoo cho biết quãng thời gian bị thất sủng là thử thách lớn nhất kể từ khi lên đội một: "Từ chỗ gần như đá mọi trận sang việc không được thi đấu là thay đổi rất khó khăn. Nhưng nó giúp tôi học thêm về sự kiên nhẫn, cách tập luyện và duy trì tinh thần".

Sự hồi sinh mạnh mẽ cũng mở ra cơ hội để Mainoo góp mặt trong danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026 của HLV Thomas Tuchel.

Highlights Sunderland 0-0 MU Tối 9/5, Sunderland và Manchester United chia điểm trong một trận đấu có nhiều pha bỏ lỡ ở vòng 36 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD