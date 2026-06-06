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Đội hình ngôi sao già nhất World Cup 2026.
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Cristiano Ronaldo (41 tuổi) và Lionel Messi (39 tuổi) bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Người hâm mộ kỳ vọng sẽ được chứng kiến màn đối đầu trực tiếp cuối cùng ở cấp đội tuyển của hai huyền thoại đương đại.
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Dù đã 37 tuổi, Ivan Perisic có đến 43 lần ra sân cho PSV ở mùa giải vừa qua. Phần thưởng cho sự bền bỉ này là một suất trong đội hình Croatia dự World Cup 2026.
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Ở tuổi 40, Edin Dzeko có lần thứ hai trong đời được dự một kỳ World Cup. Năm 2014, anh cùng đồng đội ngậm ngùi dừng chân ngay từ vòng bảng.
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Theo báo chí châu Âu, Luka Modric (40 tuổi) đang nghiêm túc xem xét khả năng giải nghệ ngay sau World Cup 2026.
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Anibal Godoy năm nay đã 36 tuổi. Anh đang khoác áo San Diego tại giải Nhà nghề Mỹ và là đội trưởng tuyển quốc gia Curacao.
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Tim Ream dự World Cup ở tuổi 38. Anh có thể thi đấu ở cả vị trí hậu vệ trái lẫn trung vệ và đang mang băng thủ quân tuyển Mỹ.
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Nicolas Otamendi là một trong những lão tướng "8X" hiếm hoi tại World Cup 2026. Ngôi sao 38 tuổi vẫn chiếm được lòng tin của HLV Lionel Scaloni nhờ kinh nghiệm và lối chơi máu lửa.
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Michael Boxall sinh cùng năm với Otamendi (1988). Anh là thành viên cốt cán của tuyển quốc gia New Zealand.
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Yuto Nagatomo (39 tuổi) chuẩn bị đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ châu Á đầu tiên góp mặt ở 5 kỳ World Cup.
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Craig Gordon (43 tuổi) là cầu thủ già nhất góp mặt tại World Cup năm nay. Anh là thành viên của tuyển quốc gia Scotland.
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