Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mainoo bị chê

  • Thứ hai, 4/5/2026 16:27 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Huyền thoại Roy Keane chê Kobbie Mainoo dù cầu thủ trẻ tỏa sáng giúp MU đánh bại Liverpool 3-2 ở vòng 35 Premier League tối 3/5.

Chia sẻ với Sky Sports, Keane cho hay: "Cậu ấy là cầu thủ trẻ rất tốt, nhưng vẫn chỉ mới thi đấu khoảng hơn 70 trận cho đội một. Tôi vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn. Rõ ràng Mainoo cần làm được nhiều hơn nữa".

Keane đặt dấu hỏi về yếu tố thể chất, điều mà ông xem là hạn chế lớn nhất của Mainoo. Theo ông, trong môi trường bóng đá hiện đại, một tiền vệ trung tâm không chỉ cần kỹ thuật và tư duy, mà còn phải sở hữu khả năng bứt tốc và sự bùng nổ trong những pha chuyển trạng thái.

"Nếu không có sự nhanh nhẹn ngay từ những bước chạy đầu tiên, liệu bạn có thể cải thiện điều đó không?", Keane thẳng thắn.

Dù vậy, ông cũng nhìn nhận hành trình phát triển của Mainoo theo hướng tích cực. Sáu tháng qua được xem là giai đoạn trưởng thành quan trọng của cầu thủ sinh năm 2005, từ một cái tên ít được biết đến trở thành nhân tố nổi bật và thậm chí góp mặt trong đội hình tuyển Anh.

Cựu đội trưởng MU cho rằng việc không thường xuyên đá chính thời HLV Ruben Amorim là trải nghiệm cần thiết giúp Mainoo học cách quan sát, thích nghi và hoàn thiện bản thân. "Đôi khi, một cầu thủ trẻ cần ngồi ngoài để học hỏi, hiểu cách vận hành của đội bóng. Điều đó có thể mang lại giá trị lâu dài", Keane nhấn mạnh.

Thực tế, dưới thời HLV Michael Carrick, Mainoo dần tìm lại nhịp thi đấu và chứng minh giá trị. Tài năng của Mainoo là không thể phủ nhận, nhưng Keane cảnh báo, con đường vươn tới đỉnh cao còn dài và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa.

Highlights MU 3-2 Liverpool Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Mainoo thăng hoa nhờ một động tác của Carrick

Từ bờ vực rời Old Trafford, Kobbie Mainoo trở thành biểu tượng hồi sinh của Manchester United dưới bàn tay Michael Carrick.

5 giờ trước

Amorim đã sai với Mainoo

Khi Kobbie Mainoo lên tiếng bằng bàn thắng vào lưới Liverpool, mọi tranh cãi về lựa chọn của Ruben Amorim trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

12 giờ trước

Mainoo: 'Cầu thủ MU sẵn sàng chết vì Carrick'

Tiền vệ Kobbie Mainoo đánh giá cao tầm ảnh hưởng của HLV Michael Carrick kể từ khi ông tiếp quản đội bóng.

13 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mainoo Mainoo

    Đọc tiếp

    Tuong lai Endrick kho doan hinh anh

    Tương lai Endrick khó đoán

    3 giờ trước 16:29 4/5/2026

    0

    Tài năng trẻ Endrick để ngỏ khả năng gắn bó lâu dài với đội bóng Pháp, bất chấp vẫn thuộc biên chế Real Madrid.

    Kich ban khong tuong voi Real Madrid hinh anh

    Kịch bản không tưởng với Real Madrid

    3 giờ trước 16:29 4/5/2026

    0

    Real Madrid còn tia hy vọng mong manh lên ngôi vô địch La Liga mùa này, dù kịch bản để điều đó xảy ra gần như không tưởng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý