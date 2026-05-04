Mainoo bị chê

Huyền thoại Roy Keane chê Kobbie Mainoo dù cầu thủ trẻ tỏa sáng giúp MU đánh bại Liverpool 3-2 ở vòng 35 Premier League tối 3/5.

Chia sẻ với Sky Sports, Keane cho hay: "Cậu ấy là cầu thủ trẻ rất tốt, nhưng vẫn chỉ mới thi đấu khoảng hơn 70 trận cho đội một. Tôi vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn. Rõ ràng Mainoo cần làm được nhiều hơn nữa".

Keane đặt dấu hỏi về yếu tố thể chất, điều mà ông xem là hạn chế lớn nhất của Mainoo. Theo ông, trong môi trường bóng đá hiện đại, một tiền vệ trung tâm không chỉ cần kỹ thuật và tư duy, mà còn phải sở hữu khả năng bứt tốc và sự bùng nổ trong những pha chuyển trạng thái.

"Nếu không có sự nhanh nhẹn ngay từ những bước chạy đầu tiên, liệu bạn có thể cải thiện điều đó không?", Keane thẳng thắn.

Dù vậy, ông cũng nhìn nhận hành trình phát triển của Mainoo theo hướng tích cực. Sáu tháng qua được xem là giai đoạn trưởng thành quan trọng của cầu thủ sinh năm 2005, từ một cái tên ít được biết đến trở thành nhân tố nổi bật và thậm chí góp mặt trong đội hình tuyển Anh.

Cựu đội trưởng MU cho rằng việc không thường xuyên đá chính thời HLV Ruben Amorim là trải nghiệm cần thiết giúp Mainoo học cách quan sát, thích nghi và hoàn thiện bản thân. "Đôi khi, một cầu thủ trẻ cần ngồi ngoài để học hỏi, hiểu cách vận hành của đội bóng. Điều đó có thể mang lại giá trị lâu dài", Keane nhấn mạnh.

Thực tế, dưới thời HLV Michael Carrick, Mainoo dần tìm lại nhịp thi đấu và chứng minh giá trị. Tài năng của Mainoo là không thể phủ nhận, nhưng Keane cảnh báo, con đường vươn tới đỉnh cao còn dài và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa.

Highlights MU 3-2 Liverpool

