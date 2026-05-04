Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Kịch bản không tưởng với Real Madrid

  • Thứ hai, 4/5/2026 16:29 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Real Madrid còn tia hy vọng mong manh lên ngôi vô địch La Liga mùa này, dù kịch bản để điều đó xảy ra gần như không tưởng.

Real Madrid được cho là rất khó lật đổ Barcelona mùa này.

Hiện tại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha kém Barcelona tới 11 điểm trên bảng xếp hạng La Liga, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu. Điều này đồng nghĩa khả năng trắng tay của Real Madrid trở nên ngày càng rõ ràng.

Tuy nhiên, bước ngoặt duy nhất có thể níu giữ hy vọng là trận El Clasico vào lúc 2h00 ngày 11/5. Nếu Real Madrid đánh bại Barcelona, khoảng cách được rút ngắn xuống còn 8 điểm khi mùa giải còn lại 3 vòng. Dù vậy, ngay cả trong trường hợp này, cục diện vẫn nghiêng hoàn toàn về phía đội bóng xứ Catalonia.

Để lật ngược thế cờ, Real Madrid không chỉ toàn thắng cả 3 trận sau đó, mà còn phải trông chờ Barcelona sụp đổ hoàn toàn, tức thua cả 3 trận cuối. Đây là kịch bản cực kỳ khó xảy ra, nhất là khi Barcelona thể hiện phong độ ổn định trong suốt mùa giải.

Thực tế, đội chủ sân Camp Nou chỉ cần giành thêm 2 điểm trong 3 trận còn lại là đủ để đăng quang. Dễ hiểu khi hy vọng của Real Madrid trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, El Clasico vẫn mang ý nghĩa đặc biệt và có thể tạo ra tác động tâm lý lớn. Với Real Madrid, đó là cơ hội níu kéo hy vọng vô địch và là trận đấu để khẳng định bản lĩnh, gỡ gạc danh dự.

Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng với những gì diễn ra, chức vô địch La Liga gần như nằm chắc trong tay Barcelona. Còn Real Madrid, họ chỉ có thể hy vọng vào một phép màu ở chặng đường cuối cùng.

Không Mbappe, Real Madrid sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ phải giật mình nếu nhìn vào những con số và sự ảnh hưởng của Mbappe đến kết quá của cả tập thể Real Madrid trong mùa giải 2025/26.

Mbappe gây tranh cãi

Sự xuất hiện của Kylian Mbappe chỉ 12 phút trước giờ bóng lăn trận đấu giữa Real Madrid và Espanyol tại vòng 34 La Liga gây ra làn sóng tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ.

9 giờ trước

Real Madrid chưa cho Barcelona vô địch

Rạng sáng 4/5, Vinicius tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Real Madrid hạ Espanyol 2-0 ở vòng 34 La Liga.

15 giờ trước

Mbappe làm dậy sóng Real Madrid

Real Madrid mất gần 1/3 lực lượng ở trận gặp Espanyol vào rạng sáng 4/5, trong khi hình ảnh Kylian Mbappe nghỉ dưỡng giữa lúc đội khủng hoảng càng thổi bùng tranh cãi.

26:1542 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Real Madrid Real Madrid

    Đọc tiếp

    Tuong lai Endrick kho doan hinh anh

    Tương lai Endrick khó đoán

    3 giờ trước 16:29 4/5/2026

    0

    Tài năng trẻ Endrick để ngỏ khả năng gắn bó lâu dài với đội bóng Pháp, bất chấp vẫn thuộc biên chế Real Madrid.

    FIFA lai gay tranh cai hinh anh

    FIFA lại gây tranh cãi

    3 giờ trước 16:28 4/5/2026

    0

    Làn sóng chỉ trích hướng về FIFA và Adidas khi quả bóng World Cup 2026 có giá bán lên tới 130 bảng và được sản xuất bởi những công nhân nhận mức lương chỉ khoảng 26 bảng mỗi tuần.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý