Kịch bản không tưởng với Real Madrid

Real Madrid còn tia hy vọng mong manh lên ngôi vô địch La Liga mùa này, dù kịch bản để điều đó xảy ra gần như không tưởng.

Real Madrid được cho là rất khó lật đổ Barcelona mùa này.

Hiện tại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha kém Barcelona tới 11 điểm trên bảng xếp hạng La Liga, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu. Điều này đồng nghĩa khả năng trắng tay của Real Madrid trở nên ngày càng rõ ràng.

Tuy nhiên, bước ngoặt duy nhất có thể níu giữ hy vọng là trận El Clasico vào lúc 2h00 ngày 11/5. Nếu Real Madrid đánh bại Barcelona, khoảng cách được rút ngắn xuống còn 8 điểm khi mùa giải còn lại 3 vòng. Dù vậy, ngay cả trong trường hợp này, cục diện vẫn nghiêng hoàn toàn về phía đội bóng xứ Catalonia.

Để lật ngược thế cờ, Real Madrid không chỉ toàn thắng cả 3 trận sau đó, mà còn phải trông chờ Barcelona sụp đổ hoàn toàn, tức thua cả 3 trận cuối. Đây là kịch bản cực kỳ khó xảy ra, nhất là khi Barcelona thể hiện phong độ ổn định trong suốt mùa giải.

Thực tế, đội chủ sân Camp Nou chỉ cần giành thêm 2 điểm trong 3 trận còn lại là đủ để đăng quang. Dễ hiểu khi hy vọng của Real Madrid trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, El Clasico vẫn mang ý nghĩa đặc biệt và có thể tạo ra tác động tâm lý lớn. Với Real Madrid, đó là cơ hội níu kéo hy vọng vô địch và là trận đấu để khẳng định bản lĩnh, gỡ gạc danh dự.

Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng với những gì diễn ra, chức vô địch La Liga gần như nằm chắc trong tay Barcelona. Còn Real Madrid, họ chỉ có thể hy vọng vào một phép màu ở chặng đường cuối cùng.

