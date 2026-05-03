Mbappe làm dậy sóng Real Madrid

Real Madrid mất gần 1/3 lực lượng ở trận gặp Espanyol vào rạng sáng 4/5, trong khi hình ảnh Kylian Mbappe nghỉ dưỡng giữa lúc đội khủng hoảng càng thổi bùng tranh cãi.

Real Madrid tan hoang lực lượng.

Real Madrid hành quân đến sân Cornella-El Prat của Espanyol thuộc vòng 35 La Liga trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Theo AS, có tới 7/24 cầu thủ vắng mặt, tương đương 29% đội hình, khiến HLV Alvaro Arbeloa đối diện bài toán khó về nhân sự.

Danh sách chấn thương kéo dài từ hàng thủ đến hàng công. Dani Carvajal vừa gia nhập danh sách bệnh binh sau khi được xác định gãy ngón chân út. Trước đó, Eder Militao, Arda Guler và Rodrygo đều nghỉ dài hạn với các chấn thương nghiêm trọng.

Ở vị trí thủ môn, Thibaut Courtois tiến gần ngày trở lại sau chấn thương cơ đùi. Dù có thể vắng mặt ở trận gặp Espanyol bởi lý do thận trọng, anh gần như chắc chắn sẽ kịp tái xuất ở trận El Clasico vào ngày 11/5.

Trái ngược với nỗ lực hồi phục của Courtois, trường hợp Mbappe gây tranh cãi. Tiền đạo người Pháp đang điều trị chấn thương cơ đùi sau, nhưng đi nghỉ mát cùng bạn gái tại Italy. Hình ảnh khiến người hâm mộ không hài lòng, nhất là khi đội bóng đang khủng hoảng. Ngay trong nội bộ CLB cũng xuất hiện sự khó chịu trước cách xử lý của Mbappe.

Ngoài ra, Dani Ceballos tiếp tục bị loại vì quyết định chuyên môn, trong bối cảnh mâu thuẫn nội bộ chưa được giải quyết. Tiền vệ này gần như không còn nằm trong kế hoạch và nhiều khả năng sẽ rời đội sau mùa giải.

Với lực lượng sứt mẻ và nhiều vấn đề ngoài chuyên môn, Real Madrid bước vào chuyến làm khách đầy rủi ro. Khi gần 1/3 đội hình không ra sân, thử thách tại Cornella-El Prat trở nên nặng nề. Nếu không thắng Espanyol, Real khả năng cao nhìn Barcelona đăng quang ngay vòng này.

