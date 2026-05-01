Mbappe bị phơi bày điểm yếu chí mạng

Thống kê từ CIES phơi bày một nghịch lý: Mbappe ghi bàn đều đặn nhưng lại trở thành mắt xích gây tranh cãi trong hệ thống của Real Madrid.

Mbappe bị chỉ mặt lười pressing.

Kylian Mbappe chưa bao giờ thiếu bàn thắng, nhưng điều đó không còn đủ để bảo vệ anh khỏi những nghi ngờ ngày càng lớn tại Real Madrid. Khi một đội bóng hướng tới sự hoàn thiện trong mọi khía cạnh, những con số về khả năng di chuyển không bóng lại trở thành “điểm mù” khó che giấu.

Báo cáo từ CIES Football Observatory đặt Mbappe vào vị trí thứ 5 trong danh sách những cầu thủ di chuyển ít nhất khi đội không có bóng, dựa trên dữ liệu từ 46 giải đấu. Xếp trên anh là Lionel Messi, Artem Dzyuba, Cristiano Ronaldo và Sebastián Villa.

Con số này không đơn thuần là thống kê. Nó phản ánh một vấn đề mang tính hệ thống. Trong bóng đá hiện đại, pressing không còn là lựa chọn mà là nền tảng. Khi một cầu thủ tấn công không tham gia vào quá trình gây áp lực, toàn bộ cấu trúc chiến thuật sẽ bị kéo giãn.

Đó chính là nghịch lý của Mbappe tại Real Madrid. Anh vẫn ghi bàn, vẫn tạo ra khác biệt ở những khoảnh khắc quyết định. Nhưng khi đội bóng mất bóng, sự hiện diện của anh gần như mờ nhạt. Điều này khiến các tuyến phía sau phải bù đắp nhiều hơn, làm giảm sự cân bằng vốn là yếu tố sống còn trong những trận cầu lớn.

Trước đây, Thibaut Courtois và Mbappe từng được xem là hai điểm tựa chắc chắn nhất của Real Madrid. Một người giữ khung thành, một người định đoạt trận đấu. Nhưng khi đội bóng chưa thể tìm lại cảm giác chiến thắng ở các danh hiệu lớn, mọi chi tiết đều bị soi xét, và Mbappe không còn nằm ngoài vòng tranh luận.

Mbappe luôn phòng ngự ít hơn những người khác.

Câu hỏi không phải là Mbappe có tài năng hay không. Điều đó là hiển nhiên. Vấn đề nằm ở chỗ anh có sẵn sàng điều chỉnh để phù hợp với một hệ thống đòi hỏi sự hy sinh lớn hơn hay không. Những đội bóng vô địch châu Âu gần đây đều vận hành dựa trên nguyên tắc mọi cầu thủ đều phải tham gia phòng ngự, ít nhất ở mức tối thiểu.

Chính Mbappe cũng không né tránh thực tế. Anh thừa nhận mình “phòng ngự ít hơn những người khác” và xem đó là điểm cần cải thiện. Sự thẳng thắn này đáng ghi nhận, nhưng trong môi trường khắc nghiệt như Real Madrid, nhận thức thôi là chưa đủ. Điều cần thiết là sự thay đổi trên sân.

Áp lực đang tăng dần theo thời gian. Khi tiến gần tuổi 28, Mbappe không còn nhiều khoảng trống để thử nghiệm. Anh cần danh hiệu lớn, cần một vai trò rõ ràng trong hệ thống, và quan trọng hơn, cần chứng minh mình không chỉ là một chân sút, mà là một phần hoàn chỉnh của tập thể.

Real Madrid có thể chấp nhận một siêu sao không pressing trong ngắn hạn. Nhưng để xây dựng một cỗ máy chiến thắng bền vững, họ cần nhiều hơn thế. Và đó chính là bài toán mà Mbappe buộc phải giải, nếu muốn trở thành trung tâm thực sự của đội bóng.