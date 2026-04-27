Mbappe đang bất mãn tại Real Madrid?

  • Thứ hai, 27/4/2026 18:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mbappe được cho là bất mãn với nhiều vấn đề nội bộ tại Real Madrid, điều khiến tập thể đang có mùa giải 2025/26 đầy thất vọng.

Mbappe vẫn tỏa sáng, nhưng có gì đó khiến anh vẫn luôn thiếu đi sự trọn vẹn.

Le Journal du Real tiết lộ Kylian Mbappe đang tức giận vì hàng loạt nguyên nhân. Điều khiến chân sút người Pháp bức xúc nhất là cách đội bóng xử lý chấn thương đầu gối của anh. Mbappe được cho là không hài lòng với quá trình chẩn đoán cũng như phương án điều trị, khi cảm thấy mọi việc chưa được giải quyết đúng mức.

Bên cạnh vấn đề thể trạng, Mbappe cũng được cho là chưa bị thuyết phục bởi cách làm việc của HLV Alvaro Arbeloa. Tiền đạo 27 tuổi nghi ngờ năng lực của nhà cầm quân này ngay từ đầu và không đồng tình với một số ý tưởng chiến thuật.

Một trong những điểm gây khó chịu lớn nhất là việc Arbeloa từng xếp Mbappe đá lệch phải ở vài trận đấu. Cụ thể nhất là màn so tài với Bayern Munich tại tứ kết Champions League 2025/26, nơi ngôi sao tuyển Pháp không được chơi ở vị trí sở trường nơi cánh trái hoặc trung phong.

Ngoài ra, Le Journal du Real còn cho biết Mbappe tin rằng trong phòng thay đồ hiện tại có những cầu thủ không cùng đẳng cấp với anh. Đây là chi tiết tạo nên tranh cãi, bởi nó phản ánh sự thất vọng với chất lượng đội hình nhưng cũng phần nào phơi bày cái ''tôi'' quá lớn của cựu sao PSG.

Dù vậy, phía Real Madrid chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trong bối cảnh đội bóng trải qua mùa giải nhiều biến động, mọi thông tin liên quan tới Mbappe chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý trong thời gian tới.

Mbappe ghi 41 bàn mùa này cho Real Madrid, con số đủ nói lên sức ảnh hưởng của chân sút người Pháp trong một tập thể vốn đang quá bất ổn. Nhưng khao khát chinh phục cùng tính cách có phần ích kỷ của nhà vô địch World Cup 2018 là thứ khiến anh không ít lần nhận sự chỉ trích của dư luận

Manchester United có biết cách tận dụng thời cơ này? Trận đấu muộn vòng 34 Premier League 2025/26 với Brentford vào rạng sáng 28/4 là thời điểm để ''Quỷ đỏ'' định đoạt cục diện cuộc đua dự Champions League mùa giải năm sau.

Grealish ngủ gục ở quán bar

Ngôi sao người Anh tiếp tục gây chú ý giữa lúc đang gặp chấn thương và có nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2026.

8 giờ trước

Hiện tại bẽ bàng của Sevilla

Từ biểu tượng vĩ đại của Europa League, Sevilla giờ đây chiến đấu trong tuyệt vọng để giành quyền tồn tại ở La Liga.

3 giờ trước

Rashford đoạn tuyệt với MU

Marcus Rashford được cho là sẵn sàng nhận thu nhập thấp hơn nếu Barcelona mua đứt anh thay vì trở lại Manchester United.

12 giờ trước

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Thái Viên

Mbappe Real Madrid Kylian Mbappe Champions League Bayern Munich

    Đọc tiếp

    Cu soc voi Al Nassr hinh anh

    Cú sốc với Al Nassr

    38 phút trước 19:07 27/4/2026

    0

    Al Nassr đối mặt với cơn khủng hoảng lực lượng ngay trước trận đấu quan trọng gặp Al Ahli vào ngày 30/4, khi hàng loạt trụ cột bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe.

    Bao dong do voi Neymar hinh anh

    Báo động đỏ với Neymar

    1 giờ trước 18:23 27/4/2026

    0

    Neymar nhiễm virus đúng thời điểm then chốt, khiến hành trình trở lại tuyển Brazil dự World Cup 2026 đối mặt thêm nhiều trắc trở.

    Truong hop dac biet cua bong da Phap hinh anh

    Trường hợp đặc biệt của bóng đá Pháp

    1 giờ trước 18:15 27/4/2026

    0

    Các CĐV Tigres UANL dành cho tiền đạo kỳ cựu Andre-Pierre Gignac lời tri ân đầy cảm xúc khi đội nhà thắng đậm 5-1 trước Mazatlan ở giải VĐQG Mexico hôm 26/4.

