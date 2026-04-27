Mbappe đang bất mãn tại Real Madrid?

Mbappe được cho là bất mãn với nhiều vấn đề nội bộ tại Real Madrid, điều khiến tập thể đang có mùa giải 2025/26 đầy thất vọng.

Mbappe vẫn tỏa sáng, nhưng có gì đó khiến anh vẫn luôn thiếu đi sự trọn vẹn.

Le Journal du Real tiết lộ Kylian Mbappe đang tức giận vì hàng loạt nguyên nhân. Điều khiến chân sút người Pháp bức xúc nhất là cách đội bóng xử lý chấn thương đầu gối của anh. Mbappe được cho là không hài lòng với quá trình chẩn đoán cũng như phương án điều trị, khi cảm thấy mọi việc chưa được giải quyết đúng mức.

Bên cạnh vấn đề thể trạng, Mbappe cũng được cho là chưa bị thuyết phục bởi cách làm việc của HLV Alvaro Arbeloa. Tiền đạo 27 tuổi nghi ngờ năng lực của nhà cầm quân này ngay từ đầu và không đồng tình với một số ý tưởng chiến thuật.

Một trong những điểm gây khó chịu lớn nhất là việc Arbeloa từng xếp Mbappe đá lệch phải ở vài trận đấu. Cụ thể nhất là màn so tài với Bayern Munich tại tứ kết Champions League 2025/26, nơi ngôi sao tuyển Pháp không được chơi ở vị trí sở trường nơi cánh trái hoặc trung phong.

Ngoài ra, Le Journal du Real còn cho biết Mbappe tin rằng trong phòng thay đồ hiện tại có những cầu thủ không cùng đẳng cấp với anh. Đây là chi tiết tạo nên tranh cãi, bởi nó phản ánh sự thất vọng với chất lượng đội hình nhưng cũng phần nào phơi bày cái ''tôi'' quá lớn của cựu sao PSG.

Dù vậy, phía Real Madrid chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trong bối cảnh đội bóng trải qua mùa giải nhiều biến động, mọi thông tin liên quan tới Mbappe chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý trong thời gian tới.

Mbappe ghi 41 bàn mùa này cho Real Madrid, con số đủ nói lên sức ảnh hưởng của chân sút người Pháp trong một tập thể vốn đang quá bất ổn. Nhưng khao khát chinh phục cùng tính cách có phần ích kỷ của nhà vô địch World Cup 2018 là thứ khiến anh không ít lần nhận sự chỉ trích của dư luận

Manchester United có biết cách tận dụng thời cơ này? Trận đấu muộn vòng 34 Premier League 2025/26 với Brentford vào rạng sáng 28/4 là thời điểm để ''Quỷ đỏ'' định đoạt cục diện cuộc đua dự Champions League mùa giải năm sau.