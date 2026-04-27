Grealish ngủ gục ở quán bar

Ngôi sao người Anh tiếp tục gây chú ý giữa lúc đang gặp chấn thương và có nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2026.

Hình ảnh Jack Grealish được một người dùng đăng tải hôm 26/4 đang gây chú ý.

Jack Grealish một lần nữa trở thành tâm điểm truyền thông Anh sau khi bị bắt gặp ngủ gục ngay trên bàn tại quán bar rooftop ở Manchester. Theo The Sun, xung quanh tiền vệ này là nhiều ly cùng chai cocktail sau buổi chiều uống rượu với bạn bè.

Một nhân chứng kể lại rằng nhóm bạn cố đánh thức Grealish nhưng bất thành. Người này nhận xét đồ uống có cồn dường như khiến cầu thủ sinh năm 1995 hoàn toàn kiệt sức.

Hình ảnh mới càng khiến dư luận chú ý bởi Grealish đang trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp. Cầu thủ người Anh hiện khoác áo Everton theo dạng cho mượn và được cho là sẽ nghỉ hết phần còn lại của mùa giải vì chấn thương. Anh cũng gần như không còn cơ hội cạnh tranh vị trí trong danh sách tuyển quốc gia Anh dự FIFA World Cup 2026.

Đầu tháng 3, Grealish từng đăng tải loạt ảnh trên Instagram, khẳng định đang nỗ lực trở lại mạnh mẽ hơn sau ca phẫu thuật. Những bức hình cho thấy anh phải bó bột, sau đó mang ủng bảo hộ và sử dụng xe đẩy đầu gối trong quá trình hồi phục.

Tuy nhiên, chỉ ít tuần sau, Grealish xuất hiện trong chuyến tiệc tùng tại Rome cùng thủ thành Jordan Pickford để mừng sinh nhật lần thứ 30 của Megan Pickford.

Grealish từ lâu gắn với hình ảnh ăn chơi ngoài sân cỏ. Tháng 12 năm ngoái, anh từng chi 20.000 bảng cho bữa tiệc Giáng sinh ở London trước khi kết thúc đêm vui tại một hộp đêm thoát y. Với nhiều người, tài năng của Grealish chưa bao giờ là vấn đề, điều khiến anh bị nghi ngờ luôn nằm ở sự chuyên nghiệp.

Jack Grealish hiện chỉ mới có 2 bàn thắng sau 20 trận mùa này tại Ngoại hạng Anh. Anh hiện đang trong giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp bởi phong độ đi xuống đi cùng những chấn thương. Hành động mới đây cũng là điểm trừ của anh trong mắt công chúng và có thể khiến cánh cửa trở lại tuyển Anh của cầu thủ này khép lại.

Siêu phẩm của Reus tại MLS Marco Reus ghi bản mở tỷ số trong trận LA Galaxy tiếp đón Salt Lake sáng 27/4 tại MLS.