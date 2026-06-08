MU gửi thông điệp ủng hộ Christian Eriksen

Manchester United gửi thông điệp sát cánh cùng Christian Eriksen và gia đình sau sự cố y tế đột ngột của tiền vệ này trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Phía Manchester United vừa ghi nhận những cập nhật khả quan về tình hình của Eriksen sau sự cố y tế xảy ra tại Odense rạng sáng 8/6. Trận giao hữu giữa đội tuyển Đan Mạch và Ukraine phải dừng lại ở phút 65 khi tiền vệ từng khoác áo "Quỷ đỏ" bất ngờ đổ gục trên sân.

Theo báo cáo từ đội ngũ y tế Đan Mạch, những tín hiệu tích cực ban đầu được xác nhận. Bác sĩ Morten Boesen cho biết tiền vệ 34 tuổi hoàn toàn tỉnh táo và có thể tự đi bộ rời sân. Đáng chú ý, hệ thống máy trợ tim được cấy ghép trước đó phản ứng kịp thời và hoạt động chính xác theo đúng chức năng y tế khi sự cố xảy ra.

"Christian đang hồi phục tốt. Sau một khoảnh khắc ngắn mất ý thức, anh ấy tỉnh lại rất nhanh và có thể giao tiếp với đội ngũ y tế ngay tại hiện trường", bác sĩ Boesen xác nhận. Hiện tại, Eriksen được đưa đến bệnh viện để thực hiện các bước kiểm tra chuyên sâu nhằm tìm hiểu nguyên nhân cụ thể của vụ việc. Thông qua bác sĩ, cầu thủ này cũng gửi lời hỏi thăm và khẳng định tình trạng ổn định đến các đồng đội.

Thông báo ủng hộ Eriksen đăng trên trang chủ MU.

Tại Old Trafford, ban lãnh đạo và cộng đồng Manchester United bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tình hình của tiền vệ người Đan Mạch. Trong thông báo mới nhất, câu lạc bộ khẳng định gửi trọn tình cảm và sức mạnh đến Eriksen cùng gia đình anh trong thời điểm này.

"Quỷ đỏ" sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch và các bác sĩ tại bệnh viện để cập nhật diễn biến mới nhất. Câu lạc bộ khẳng định sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ tối đa cho Eriksen trong quá trình theo dõi sức khỏe và phục hồi sắp tới.

Eriksen ngã quỵ ngay trên sân Christian Eriksen một lần nữa khiến người hâm mộ bóng đá phải lo âu khi ngã quỵ xuống sân trong trận giao hữu với Ukraine rạng sáng 8/6.