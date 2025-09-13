Eriksen giảm mạnh thu nhập sau khi rời MU

Tiền vệ Christian Eriksen quyết định đầu quân Wolfsburg bất chấp nhận được những lời đề nghị béo bở hơn từ MLS và Saudi Pro League.

Eriksen gia nhập Wolfsburg.

Theo Bild, Eriksen chấp nhận giảm tới 65% mức lương tại Wolfsburg so với thời còn khoác áo “Quỷ đỏ”. Tại Old Trafford, tiền vệ này nhận khoảng 10 triệu euro/năm, cao hơn nhiều so với mức 3,5 triệu euro mỗi mùa tại Wolfsburg. Mức lương nói trên thấp hơn cả thủ quân Maximilian Arnold (5 triệu euro/năm) của CLB Bundesliga.

Đây là quyết định cho thấy Eriksen mong muốn tiếp tục chơi bóng đỉnh cao tại châu Âu, thay vì tìm kiếm hợp đồng “dưỡng già” ở Mỹ hay Saudi Arabia.

Trước khi ký hợp đồng 2 năm với Wolfsburg, Eriksen từng tập nhờ tại CLB Malmo FF (Thụy Điển) để duy trì thể lực. Anh nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng, trong đó có cả Wrexham (Anh). Tuy nhiên, tiền vệ này khẳng định không muốn khoác áo một CLB Anh nào khác sau khi rời MU.

Với Wolfsburg, sự xuất hiện của tiền vệ 33 tuổi mang đến thêm lựa chọn giàu kinh nghiệm cho tuyến giữa. Còn với Eriksen, đây là cơ hội để anh chứng minh bản thân vẫn đủ khả năng thi đấu ở môi trường cạnh tranh khốc liệt như Bundesliga.

Trong màu áo MU, Eriksen từng có nửa mùa 2022/23 thi đấu bùng nổ với 10 pha kiến tạo và 2 bàn thắng. Tuy nhiên, sau chấn thương nặng bởi pha vào bóng của Andy Carroll, phong độ của tiền vệ này sa sút đáng kể.

Ở mùa giải tiếp theo, anh chỉ đóng góp 1 bàn và 3 kiến tạo, đồng thời dần bị HLV Ruben Amorim gạt ra khỏi kế hoạch. Khi hợp đồng kết thúc, Eriksen được MU cho ra đi tự do.

