Kalvin Phillips được trao cơ hội sống lại sự nghiệp

Từng được xem là một trong những tiền vệ trụ xuất sắc nhất của bóng đá Anh, Kalvin Phillips đã trải qua hơn hai năm chìm vào quên lãng.

Sự nghiệp Kalvin Phillips dần khởi sắc.

Từ bản hợp đồng trị giá 45 triệu bảng với nhiều kỳ vọng, anh dần trở thành “người thừa” dưới triều đại Pep Guardiola. Nhưng bất ngờ, mùa giải 2025/26 này, Phillips lại được điền tên vào danh sách 25 cầu thủ của Manchester City tại Premier League - tín hiệu cho thấy một cánh cửa sống lại sự nghiệp ở Etihad.

Phillips đã không khoác áo Man City kể từ năm 2023, thời điểm bản thân ra sân ở FIFA Club World Cup. Hai mùa gần nhất, anh phiêu bạt dưới dạng cho mượn: thất vọng trong màu áo West Ham với những sai lầm ngớ ngẩn, rồi chơi nhiều hơn ở Ipswich nhưng cũng không thể cứu đội bóng khỏi cảnh xuống hạng. Sự nghiệp tưởng như chạm đáy khi ngay cả Guardiola cũng công khai phàn nàn về cân nặng của anh sau World Cup 2022.

Thế nhưng, sau quãng thời gian âm thầm tập luyện trong hè, Phillips được giữ lại thay vì tiếp tục bị đẩy đi. Việc Mateo Kovacic chấn thương đến tháng 10 cùng nỗi lo quá tải cho Rodri có thể mở ra cơ hội để anh chen chân vào đội hình. Với một Pep Guardiola luôn yêu cầu khắt khe về chiến thuật và thể lực, việc được trao cơ hội thêm một lần là điều không hề dễ dàng.

Từ “Cầu thủ xuất sắc năm” của tuyển Anh sau Euro 2020 đến thân phận dự bị mòn mỏi tại Etihad, hành trình của Phillips là lời nhắc nhở cay đắng về sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Lần trở lại này, anh không chỉ chiến đấu để giành chỗ đứng ở Man City, mà còn để níu giữ hy vọng trở lại màu áo “Tam sư”. Và có lẽ, nếu không tận dụng được cơ hội cuối cùng này, Kalvin Phillips sẽ thực sự bị lịch sử bỏ lại phía sau.