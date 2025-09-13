Henry tiết lộ bí mật lớn về Zidane

Tương lai chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Pháp sau World Cup 2026 đang dần sáng tỏ. Didier Deschamps sẽ rút lui, và mọi sự chú ý dồn về Zinedine Zidane - người được xem là ứng viên số một.

Henry cho rằng Zinedine Zidane sẽ dẫn dắt tuyển Pháp.

Thierry Henry, huyền thoại của bóng đá Pháp, để lộ nhiều hơn những gì ông nói. Khi được hỏi liệu có muốn thay thế Deschamps, Henry đáp: “ Tôi không biết phải trả lời sao. Nhưng chúng ta đều biết ai sẽ là HLV mới. Bạn biết, tôi biết. Và tôi chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất”.

Lời khẳng định đầy ẩn ý này trùng khớp với loạt thông tin từ L’Équipe: trong Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), phần lớn quan điểm đều nghiêng về việc Zidane sẽ tiếp quản “Les Bleus” sau kỳ World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada.

Một người bạn thân của Zidane cũng tiết lộ rằng cựu HLV Real Madrid “nắm rõ mọi chuyện” và hiểu được mong muốn của các cầu thủ khi được làm việc cùng ông. Dù vậy, Chủ tịch FFF Philippe Diallo vẫn giữ thái độ thận trọng: “Còn quá sớm để đưa ra quyết định, nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng khi thời điểm thích hợp”.

Nếu viễn cảnh này trở thành hiện thực, Zidane sẽ trở lại băng ghế huấn luyện sau 5 năm rời Real Madrid (2021), khởi đầu chương mới cùng tuyển Pháp - nơi ông từng là biểu tượng bất tử với chức vô địch World Cup 1998 và những dấu ấn huyền thoại.