Phản ứng của Mbappe về khả năng Zidane dẫn dắt tuyển Pháp

  • Thứ năm, 11/9/2025 06:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Huyền thoại Zinedine Zidane được ủng hộ dẫn dắt tuyển Pháp thay Didier Deschamps.

Mbappe thích viễn cảnh Zidane làm HLV tuyển Pháp.

Kylian Mbappe, ngôi sao số một và là đội trưởng tuyển Pháp, bày tỏ sự phấn khích khi nói về cơ hội Zidane dẫn dắt ĐTQG. Anh phát biểu: “Không ai sẽ nói không với Zidane. Chỉ có ông ấy mới có quyền từ chối. Nếu Zidane đồng ý thì thật tuyệt vời. Nếu là người khác thì tôi vẫn chấp nhận, nhưng Zidane là người duy nhất trong lịch sử bóng đá Pháp gần như có tất cả quyền lực".

Kể từ khi chia tay Real Madrid, Zidane vẫn tỏ ra thận trọng trước những lời mời huấn luyện từ bên ngoài. Giới chuyên môn cho rằng điểm đến hợp lý nhất cho Zidane lúc này chính là tuyển Pháp – nơi ông từng làm nên vinh quang với chức vô địch World Cup 1998 và Euro 2000 khi còn thi đấu.

Hiện tại, chiếc ghế HLV trưởng tuyển Pháp vẫn thuộc về Didier Deschamps, người dẫn dắt “Les Bleus” từ năm 2012 và giành chức vô địch World Cup 2018. Tuy vậy, Deschamps xác nhận sẽ rời ĐTQG sau World Cup 2026, mở ra một kỷ nguyên mới dưới thời Zidane.

Mbappe đánh giá thế hệ hiện tại của Pháp là tập hợp tài năng nhất từ trước tới nay, nhưng vẫn cần chứng minh bằng những danh hiệu. Anh tin rằng Zidane là mảnh ghép hoàn hảo cho ĐTQG trong tương lai.

Tuyển Pháp khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 đầy hứa hẹn với hai chiến thắng trước Ukraine và Iceland. Mbappe đều ghi bàn trong cả hai trận này.

