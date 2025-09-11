Eriksen giờ ra sao

Christian Eriksen khép lại hành trình tự do và chính thức gia nhập VfL Wolfsburg theo bản hợp đồng có thời hạn hai năm.

Christian Eriksen quyết định sang Đức thi đấu ở tuổi 33.

Sau khi chia tay Manchester United hồi tháng 6, tiền vệ người Đan Mạch mất trọn mùa hè để tìm bến đỗ mới, thậm chí phải tập nhờ tại Malmo (Thụy Điển) nhằm duy trì thể lực.

Giờ đây, Eriksen mở ra một chương hoàn toàn khác trong sự nghiệp: lần đầu tiên chơi bóng tại Bundesliga. Ở Wolfsburg, anh không chỉ tìm thấy môi trường cạnh tranh mới mà còn được hội ngộ cùng nhiều đồng đội quen thuộc từ đội tuyển quốc gia như Andreas Skov Olsen, Jonas Wind, Jesper Lindstrom và Joakim Maehle.

Phát biểu trong ngày ra mắt, cựu nhạc trưởng Tottenham bày tỏ sự hào hứng: “Wolfsburg là CLB đầu tiên của tôi tại Bundesliga và tôi rất mong chờ cuộc phiêu lưu mới này. Tôi tin rằng chúng tôi có thể đạt được những điều đặc biệt cùng nhau. Sự hiện diện của nhiều gương mặt thân quen từ tuyển Đan Mạch càng khiến Wolfsburg trở thành lựa chọn đầy hấp dẫn.”

Ở tuổi 33, Eriksen vẫn giữ nguyên giá trị: nhãn quan chiến thuật sắc bén, khả năng điều tiết nhịp độ và những cú sút phạt mang thương hiệu riêng. Từ cú sốc ngừng tim tại EURO 2020 đến hành trình hồi sinh mạnh mẽ ở Premier League, Eriksen cho thấy tinh thần quật cường hiếm có. Bởi vậy, bản hợp đồng với Wolfsburg không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là sự tiếp nối của một câu chuyện cổ tích về nghị lực và niềm tin.

Với Eriksen trong đội hình, “Bầy sói” hứa hẹn sẽ có thêm sự sáng tạo và kinh nghiệm để bứt phá tại Bundesliga. Và với riêng Eriksen, đây là cơ hội để viết tiếp một chương mới trong sự nghiệp, trên mảnh đất bóng đá mà anh chưa từng đặt chân.