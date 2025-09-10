Tỷ phú của Forest gây phẫn nộ

Chủ tịch Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, nhận nhiều phản ứng trái chiều từ chính người hâm mộ đội nhà sau quyết định sa thải HLV Nuno Espirito Santo.

Quyết định sa thải Nuno Espirito Santo của Evangelos Marinakis gây tranh cãi.

Dù đội bóng vừa giành vé dự cúp châu Âu mùa trước, Espirito Santo phải rời ghế HLV trưởng Nottingham Forest sau những căng thẳng leo thang với ban lãnh đạo. Đặc biệt, cuộc tranh cãi của HLV Santo với Chủ tịch Marinakis hồi tháng 8 được xem là giọt nước tràn ly.

Sau đó, tỷ phú Marinakis giải thích lý do sa thải Espirito Santo: “Sau khi thăng hạng lên Premier League, rồi từng bước xây dựng để giành vé dự cúp châu Âu, giờ đây đội phải thực hiện bước đi đúng đắn để cạnh tranh với những đội bóng tốt nhất và thách thức các danh hiệu".

"Chúng tôi bổ nhiệm một HLV có thành tích đáng nể và ổn định trong việc giành danh hiệu. Ange Postecoglou có năng lực và thành tích để làm điều đó, và CLB rất hào hứng khi có ông ấy trong hành trình đầy tham vọng của mình”, doanh nhân người Hy Lạp giải thích thêm về lý do để HLV Postecoglou tiếp quản Nottingham Forest.

Tuy nhiên, những phát biểu mang tính chất "đao to búa lớn" của Marinakis không thể xoa dịu cơn phẫn nộ từ các CĐV Nottingham Forest. Sau khi giúp Forest dự Europa League 2025/26, HLV Espirito Santo đặc biệt được người hâm mộ đội bóng yêu mến.

Trên nhiều trang mạng xã hội, các CĐV Forest cho rằng tỷ phú Marinakis đang biến Forest trở thành "đồ chơi riêng của mình" và hành xử cảm tính. "Nuno Espirito Santo xứng đáng được đối xử tốt hơn", một CĐV Forest tên Archie bình luận.