Neuer khiến tuyển Đức dậy sóng

Thủ môn 39 tuổi đang để ngỏ khả năng trở lại đội tuyển Đức để tham dự World Cup 2026, theo tiết lộ từ người đại diện Thomas Kroth.

Manuel Neuer có 124 lần ra sân cho đội tuyển Đức.

Người đại diện của Neuer, Thomas Kroth, làm dấy lên hy vọng về sự trở lại của thủ môn Bayern Munich trong cuộc phỏng vấn với Frankfurter Rundschau: “Nếu tôi đưa ra câu trả lời rõ ràng bây giờ, nó sẽ mở ra một loạt rắc rối. Manuel đang ở phong độ đỉnh cao và thể hiện xuất sắc. Nếu HLV Julian Nagelsmann nhận thấy vấn đề ở vị trí thủ môn, nếu Manuel khỏe mạnh và được hỏi, thì cậu ấy chắc chắn không từ chối”.

Theo Kicker, lời tuyên bố từ người đại diện Thomas Kroth khiến phòng thay đồ tuyển Đức dậy sóng. Neuer tuyên bố chia tay tuyển Đức sau Euro 2024. Việc anh hé lộ ý định trở lại có thể gây ra mâu thuẫn với Marc-Andre ter Stegen hay Oliver Baumann, những người được kỳ vọng bắt chính cho tuyển Đức hiện tại.

Trong quá khứ, vị trí thủ môn của tuyển Đức cũng nhiều lần gây tranh cãi, khi Ter Stegen và nhiều thủ môn khác cho rằng các đời HLV tuyển Đức quá ưu ái Neuer. Trước bối cảnh đó, HLV Nagelsmann nhấn mạnh rằng kế hoạch của ông là để Ter Stegen trở lại bắt chính khi bình phục, nhưng với điều kiện anh phải lấy lại vị trí chính thức tại Barcelona.

“Tôi có kế hoạch để Stegen chơi khi cậu ấy khỏe mạnh. Tất nhiên, Marc cần được thi đấu thường xuyên, và cậu ấy biết điều đó”, Nagelsmann khẳng định, đồng thời cũng từ chối bình luận về khả năng Neuer tái xuất.