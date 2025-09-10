Nỗi lo của tuyển Indonesia

Chấn thương của Ole Romeny đẩy tuyển Indonesia vào thế khó ngay trước vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra tháng 10.

Indonesia cần lực lượng mạnh nhất có thể, đặc biệt là sự trở lại của các trụ cột như Ole Romeny.

Romeny phải ngồi ngoài trong hai trận giao hữu của ĐTQG Indonesia vào tháng 9 do chưa bình phục chấn thương. Không có sự phục vụ của Romeny, hàng công Indonesia thể hiện tín hiệu đáng lo ngại với trận hòa 0-0 trước Lebanon tại sân Gelora Bung Tomo hôm 8/9.

Trước Lebanon, Indonesia chiếm đến 81% thời gian kiểm soát bóng nhưng không có cú sút trúng đích nào. Bola nhận định HLV Patrick Kluivert sẽ còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện hàng công ngay trước vòng loại thứ tư World Cup 2026.

Một trong những hy vọng trên hàng công của "Garuda" chính là Romeny. Tiền đạo hiện khoác áo Oxford United là chân sút có đẳng cấp nhất của tuyển Indonesia hiện tại, nhưng dính chấn thương nặng ở giải giao hữu mùa hè.

Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, tiết lộ Romeny hồi phục tốt, và tiền đạo này chủ động liên lạc với HLV Kluivert để bày tỏ mong muốn được thi đấu ở vòng loại thứ tư World Cup 2026. Tuy nhiên, đội ngũ y tế của tuyển Indonesia lo ngại Romeny vẫn cần thêm thời gian để hồi phục.

Việc Romeny có kịp trở lại cho các trận đấu vào tháng 10 hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội dự World Cup 2026 của Indonesia. Ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, Indonesia nằm ở bảng B cùng với chủ nhà Saudi Arabia và Iraq - hai đối thủ được đánh giá rất mạnh.