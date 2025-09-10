Toàn cảnh cuộc đua giành vé dự World Cup 2026

Ai Cập chạm một tay vào tấm vé dự FIFA World Cup 2026 sau trận hòa 0-0 đầy căng thẳng trước Burkina Faso vào rạng sáng 10/9.

Trận hòa trước Burkina Faso đưa Ai Cập đến ngưỡng cửa World Cup 2026.

Trận đấu giữa Ai Cập và Burkina Faso diễn ra chặt chẽ, khi cả hai đội đều thận trọng. Với kết quả này, Ai Cập chỉ cần thêm một điểm nữa để chính thức giành vé tham dự giải đấu tại Bắc Mỹ.

Hiện tại, Ai Cập dẫn đầu bảng A với 20 điểm, hơn Burkina Faso (16 điểm) 5 điểm. Salah và các đồng đội chỉ cần thêm một điểm từ hai trận cuối gặp Djibouti và Guinea-Bissau - những đối thủ yếu hơn nhiều - vào tháng 10 để đảm bảo suất dự World Cup lần thứ tư trong lịch sử.

Nếu thành công dự World Cup 2026, tuyển Ai Cập cũng sẽ làm nên lịch sử khi lần đầu tiên chơi hai vòng chung kết World Cup liên tiếp. Trước đó, Ai Cập mới ba lần dự World Cup vào các năm 1990, 2018 và 2022.

Ở bảng C, Nam Phi tiến thêm một bước lớn đến World Cup 2026 sau trận hòa 1-1 với Nigeria. Kết quả này giúp Nam Phi củng cố ngôi đầu bảng với 16 điểm, hơn Nigeria và Benin (cùng 10 điểm). Nam Phi, với hai trận còn lại gặp Zimbabwe và Rwanda, gần như nắm chắc vị trí đầu bảng để giành vé trực tiếp.

Tại châu Phi, mới hai đội có vé dự World Cup gồm Tunisia và Morocco, 7 tấm vé còn lại vào thẳng chưa có chủ (thực tế Nam Phi và Ai Cập gần như chắc suất).

Vòng loại World Cup 2026 châu Âu chỉ mới bước vào lượt về.

Hiện tại, cuộc đua giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 chỉ còn nóng ở châu Phi và khu vực CONCACAF. Vòng loại cuối cùng ở khu vực CONCACAF đang diễn ra căng thẳng và chỉ đến tháng sau, mọi thứ mới rõ ràng hơn về 3 tấm vé chính thức và hai suất play-off liên lục địa.

Tại châu Âu, cũng chưa có đội nào tiến sát tấm vé chính thức, khi các loạt trận mới bước vào lượt về.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18 đội giành quyền dự World Cup 2026 gồm ba đội chủ nhà Canada, Mexico, Mỹ, 6 đội đến từ châu Á (Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Jordan, Hàn Quốc, Australia), 2 đội châu Phi (Morocco, Tunisia), 6 đội đến từ Nam Mỹ (Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia) và 1 đội châu Đại dương (New Zealand).