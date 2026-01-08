Tiền đạo 0 đồng thăng hoa ở Premier League

Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất kể từ khi cập bến Leeds vào đầu mùa này.

Calvert-Lewin tiếp tục tỏa sáng. Ảnh: Reuters.

Dù Leeds phải nhận thất bại đầy tiếc nuối 3-4 trước Newcastle ở vòng 21 Premier League, rạng sáng 8/1, màn trình diễn của Calvert-Lewin vẫn khiến nhiều cổ động viên và giới chuyên môn bất ngờ. Chân sút sinh năm 1997 góp 1 bàn vào lưới Newcastle, nâng thành tích lên thành 8 pha lập công trong 9 trận gần nhất tại Premier League.

Đây là thống kê cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của Calvert-Lewin sau quãng thời gian dài sa sút phong độ vì chấn thương và thiếu ổn định.

Gia nhập Leeds vào tháng 9 vừa qua theo dạng chuyển nhượng tự do, Calvert-Lewin ký hợp đồng có thời hạn 3 năm. Ở giai đoạn đầu, tiền đạo này gặp không ít khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường mới. Anh tỏ ra lạc nhịp, dứt điểm thiếu sắc bén và chưa đáp ứng được kỳ vọng từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, mọi thứ dần thay đổi khi Calvert-Lewin thích nghi tốt hơn với triết lý và hệ thống chiến thuật của HLV Daniel Farke.

Càng thi đấu, Calvert-Lewin càng cho thấy giá trị của một trung phong giàu kinh nghiệm tại Premier League. Khả năng chọn vị trí thông minh, tì đè tốt và dứt điểm đa dạng giúp anh trở thành đầu tàu của Leeds trong giai đoạn gần đây.

Những bàn thắng liên tiếp không chỉ giúp Calvert-Lewin lấy lại sự tự tin mà còn mang đến diện mạo khởi sắc cho hàng công đội chủ sân Elland Road.

