Tiền đạo Benjamin Sesko có ngày thi đấu bùng nổ dù MU bị Burnley cầm hòa 2-2 ở trận đấu thuộc vòng 21 Premier League rạng sáng 8/1.

Sesko gây kinh ngạc. Ảnh: Reuters.

Được HLV tạm quyền Darren Fletcher xếp đá chính trước Burnley, Sesko cho thấy vai trò trung tâm trên hàng công MU. Thống kê sau trận chỉ ra rằng trung phong người Slovenia có tới 13 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương.

Sesko cũng tung ra tổng cộng 8 cú dứt điểm, trong đó có 7 pha đi trúng đích, một con số rất cao nếu đặt trong bối cảnh MU không hoàn toàn kiểm soát thế trận.

Không chỉ nguy hiểm ở khả năng dứt điểm, Sesko còn tỏ ra vượt trội trong các pha tranh chấp tay đôi trên không. Tiền đạo này thắng tới 8 tình huống không chiến, trở thành điểm đến quen thuộc cho những đường bóng dài và các pha treo bóng từ hai biên.

Nhờ khả năng làm tường và tì đè tốt, Sesko giúp MU giảm áp lực trong nhiều thời điểm Burnley dâng cao pressing.

Sesko cũng chính là người giúp MU mang về một điểm. Anh lập cú đúp quan trọng nhờ những pha dứt điểm quyết đoán và tự tin, trong bối cảnh hàng thủ liên tục mắc sai lầm và để Burnley chọc thủng lưới hai lần.

Với cú đúp này, Sesko chấm dứt chuỗi 11 trận tịt ngòi liên tiếp trên mọi đấu trường. Trước đó, cựu sao RB Leipzig chịu không ít hoài nghi từ người hâm mộ khi tỏ ra lạc lõng trên hàng công của MU.

Nếu duy trì được màn trình diễn như trước Burnley, Sesko hoàn toàn có thể trở thành điểm tựa lớn nhất của MU trong giai đoạn khốc liệt sắp tới của mùa giải.

