Semenyo đẩy Tottenham vào khủng hoảng

Rạng sáng 8/1, Semenyo ghi bàn phút bù giờ giúp Bournemouth hạ gục Tottenham 3-2 ở vòng 21 Premier League.

Semenyo mang về chiến thắng cho Bournemouth trước một Tottenham bất ổn.

Trong suốt 94 phút, Antoine Semenyo chẳng làm gì khác ngoài việc nhận một chiếc thẻ vàng nhân dịp sinh nhật lần thứ 26 của mình. Sau đó, khoảnh khắc chia tay mà anh mơ ước cuối cùng đến.

Nhận bóng ở rìa vòng cấm địa của Tottenham, Semenyo tung ra cú sút đánh bại Guglielmo Vicario để chấm dứt chuỗi 11 trận không thắng, dài nhất trong kỷ nguyên Premier League của Bournemouth.

Đồng thời, Semenyo cũng kết thúc hành trình của mình một cách hoàn hảo nhất. Với việc sắp chuyển đến Manchester City, anh có thể rời bờ biển phía nam với sự chúc phúc từ mọi người tại Bournemouth, câu lạc bộ nơi bản thân phát triển thành một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất của bóng đá Anh hai năm qua.

Sau 11 trận không thắng, Bournemouth lại biết đến cảm giác ăn mừng. Với Spurs, nỗi thống khổ vẫn tiếp diễn. Họ dẫn trước sớm nhờ Mathys Tel, để đối thủ dẫn lại 1-2 và sau đó gỡ hòa 2-2 nhờ pha làm bàn đẹp mắt của João Palhinha.

Nhưng bàn thua phút 90+5 trên sân Bournemouth đẩy "Gà trống" vào khủng hoảng. Thomas Frank và các học trò chỉ giành được hai chiến thắng trong 12 trận đấu gần nhất tại giải đấu.

6 vòng gần nhất, Tottenham chỉ thắng 1 và thua tới 3, rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. "Gà trống" lúc này thậm chí chỉ hơn đội xếp 16 là Leeds có 5 điểm.