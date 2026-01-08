Sesko lập cú đúp sau 11 trận tịt ngòi

Rạng sáng 8/1, Benjamin Sesko ghi 2 bàn trong trận hòa 2-2 của MU trước chủ nhà Burnley ở vòng 21 Premier League.

Sesko tỏa sáng nhưng không đủ để giúp MU có 3 điểm.

Manchester United tiếp tục chuỗi phong độ thất vọng trong kỷ nguyên hậu Ruben Amorim khi để Burnley cầm hòa 2-2 tại Ngoại hạng Anh, qua đó có trận hòa thứ tư trong 6 vòng đấu gần nhất. Dưới sự dẫn dắt tạm quyền của Darren Fletcher, hình ảnh của "Quỷ đỏ" chưa cho thấy nhiều chuyển biến tích cực, bất chấp việc đối thủ bước vào trận đấu với chuỗi 11 trận không thắng.

Những phút đầu trên sân Turf Moor lại gợi cảm giác quen thuộc với người hâm mộ khi MU chơi lúng túng, thiếu chắc chắn và dễ tổn thương. Burnley bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ tình huống khá may mắn, khi quả tạt của Bashir Humphreys chạm chân Ayden Heaven đổi hướng đi thẳng vào góc xa khung thành.

Sau bàn thua, phản ứng của MU là khá nhạt nhòa, dù Bruno Fernandes sớm tạo dấu ấn với đường chuyền chuẩn xác cho Benjamin Sesko, nhưng cú đánh đầu của tiền đạo này không thể đánh bại Martin Dubravka.

MU tưởng như đã gỡ hòa trong hiệp một, song cả Matheus Cunha lẫn Lisandro Martinez đều bị từ chối bàn thắng trong những tình huống gây tranh cãi. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, các pha dứt điểm của Sesko và Manuel Ugarte trước giờ nghỉ đều thiếu đi sự chính xác cần thiết.

Sang hiệp hai, sức ép đội khách tạo ra cuối cùng cũng mang lại kết quả. Phút 50, Sesko dứt điểm gọn gàng sau đường chuyền tinh tế của Fernandes để gỡ hòa, trước khi chính tiền đạo người Slovenia hoàn tất cú đúp ở phút 60 từ pha kiến tạo của Patrick Dorgu. Tuy nhiên, kịch bản quen thuộc lại lặp lại. Hàng thủ MU tiếp tục đánh mất sự tập trung, tạo điều kiện cho Jaidon Anthony ghi bàn gỡ hòa bằng cú cứa lòng đẹp mắt.

Dù Shea Lacey suýt trở thành người hùng ở những phút cuối với cú sú xa dội xà, "Quỷ đỏ" vẫn phải chấp nhận một điểm nhạt nhòa. Kết quả này tiếp tục làm mờ dần hy vọng top 4 của đội chủ sân Old Trafford, trong khi Burnley kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 12.