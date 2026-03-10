Sesko được bình chọn hay nhất tháng

Chuỗi bàn thắng quan trọng trong tháng 2 giúp tiền đạo Benjamin Sesko của Manchester United giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng do người hâm mộ Premier League bình chọn.

Sesko thi đấu bùng nổ trong tháng 2.

Tiền đạo Benjamin Sesko vừa được Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng.

Trong tháng 2, Sesko ghi những bàn thắng quan trọng cho Manchester United, phần lớn đều đến khi anh được tung vào sân từ ghế dự bị.

Tiền đạo sinh năm 2003 lần lượt lập công trong các trận gặp Fulham, West Ham và Everton, góp phần mang về những điểm số quý giá cho đội chủ sân Old Trafford.

Màn trình diễn đáng nhớ nhất của Sesko diễn ra ở trận gặp Fulham đầu tháng 2. Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, anh ghi bàn thắng quyết định ngay trước khu khán đài Stretford End, giúp Manchester United giành trọn ba điểm.

Chín ngày sau, Sesko tiếp tục để lại dấu ấn trong chuyến làm khách trên sân West Ham. Tiền đạo người Slovenia ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối. Bàn thắng này sau đó được bầu chọn là Bàn thắng đẹp nhất tháng của Manchester United.

Sesko khép lại tháng thi đấu ấn tượng bằng bàn thắng quyết định trong trận gặp Everton. Anh vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn trong hiệp hai, mang về chiến thắng cho Manchester United.

Danh hiệu của PFA là lần đầu tiên Sesko nhận được vinh dự này. Trước đó, cầu thủ Manchester United gần nhất giành giải thưởng tương tự là Bryan Mbeumo vào tháng 10.

Phong độ cao của tiền đạo người Slovenia vẫn được duy trì khi bước sang tháng 3. Anh ghi bàn thắng duy nhất giúp MU đánh bại Crystal Palace, nâng tổng số bàn thắng của mình lên 7 bàn trong 9 trận kể từ đầu năm 2026.

Trong cuộc bình chọn lần này, Sesko vượt qua nhiều ứng viên đáng chú ý như Viktor Gyokeres (Arsenal), Erling Haaland và Nico O’Reilly (Manchester City), Cole Palmer (Chelsea) cùng tiền đạo Rayan của Bournemouth.

Ở cuộc đua vua phá lưới nội bộ của Manchester United tại Premier League mùa này, Bryan Mbeumo đang dẫn đầu với 9 bàn, còn Sesko bám sát với 8 bàn khi mùa giải vẫn còn 9 vòng đấu.

