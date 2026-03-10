HLV Mai Đức Chung xin rút lui sau VCK châu Á 2026

Sau trận thua tuyển nữ Nhật Bản tại lượt trận cuối bảng C VCK châu Á 2026 chiều 10/3, HLV Mai Đức Chung cho biết dự định rút lui để nhường cơ hội cho thế hệ kế cận dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung xin rút lui sau Asian Cup 2026.

Thất bại 0-4 trước tuyển nữ Nhật Bản khiến Việt Nam hụt vé dự World Cup. Khép lại vòng bảng, thầy trò Mai Đức Chung có 3 điểm, hiệu số -4, kết quả không thể giúp họ có được một trong hai vị trí đi tiếp giành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung tham dự buổi họp báo và chia sẻ nhiều suy nghĩ đáng chú ý. Trong đó, quyết định rút lui sau giải đấu lần này của nhà cầm quân kỳ cựu nhận được sự quan tâm đặc biệt.

HLV Mai Đức Chung cho biết dự định khép lại hành trình cùng đội tuyển nữ Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại giải châu lục. Theo ông, đây là thời điểm phù hợp để trao lại công việc cho thế hệ kế cận.

“Sau giải đấu lần này, tôi xin rút lui. Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam”, ông chia sẻ.

Trong nhiều năm qua, HLV Mai Đức Chung là gương mặt quen thuộc của bóng đá nữ Việt Nam. Ông gắn bó với đội tuyển qua nhiều giai đoạn và chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá nữ trong khu vực. Tuy vậy, nhà cầm quân này cho rằng để duy trì đà tiến lên, đội tuyển cần những bước chuyển giao.

Trước đó, ông cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm sau thất bại trước đội tuyển nữ Nhật Bản. Theo HLV Mai Đức Chung, trong bóng đá thắng thua là điều bình thường, và người đứng đầu ban huấn luyện phải chịu trách nhiệm khi đội không đạt kết quả như mong muốn.

“Thể thao luôn có thắng có thua. Là huấn luyện viên trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội. Khi thua thì trách nhiệm của tôi càng lớn hơn”, ông nói.

Dù không thể tạo bất ngờ trước Nhật Bản, HLV Mai Đức Chung vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam. Ông cho rằng đội đã nỗ lực trước đối thủ có trình độ và thứ hạng cao hơn.

Nhà cầm quân này cũng chỉ ra yếu tố thể lực ảnh hưởng đến diễn biến trận đấu. Ở trận trước đó, tuyển nữ Việt Nam phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng nên tiêu hao nhiều sức lực. Sang hiệp hai của trận gặp Nhật Bản, cường độ hoạt động của các cầu thủ giảm xuống, tạo điều kiện để đối thủ khai thác trung lộ và hai biên.

Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo trẻ. Ông cho rằng bóng đá nữ Việt Nam muốn phát triển bền vững cần mở rộng phong trào ở trường học, địa phương và các trung tâm đào tạo.

“Chúng ta phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn, đặc biệt là phát triển bóng đá trẻ. Khi phong trào mạnh lên thì thành tích của đội tuyển quốc gia mới có thể cải thiện”, ông nói.

Khép lại buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn nước chủ nhà Australia cùng cộng đồng người Việt tại đây đã luôn đồng hành và cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam trong suốt giải đấu.