Fanpage VFF gặp sự cố

  • Thứ ba, 27/1/2026 22:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khuya 27/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phát đi thông báo liên quan đến tình trạng hoạt động của Fanpage "Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF" trên nền tảng Facebook.

Facebook của "Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF" hiện không thể truy cập.

Theo thông tin từ VFF, sự cố xảy ra vào chiều cùng ngày (27/1/2026). Nguyên nhân ban đầu được phía nhà phát triển nền tảng thông báo xuất phát từ một số vướng mắc trong quá trình xác minh và đối soát bản quyền nội dung số, phát sinh từ cơ chế kiểm duyệt tự động của Facebook. Điều này dẫn đến việc Fanpage chính thức của VFF bị hạn chế truy cập tạm thời.

Ngay sau khi ghi nhận sự việc, đội ngũ quản trị Fanpage VFF nhanh chóng vào cuộc, chủ động phối hợp và làm việc trực tiếp với Meta (công ty mẹ của Facebook) để tiến hành rà soát toàn bộ nội dung liên quan. Đồng thời, VFF hoàn tất việc gửi các hồ sơ, tài liệu cần thiết nhằm chứng minh tính hợp pháp cũng như quyền sở hữu bản quyền đối với các nội dung đã đăng tải trên Fanpage.

VFF cũng đề nghị Meta xem xét lại cảnh báo được phát ra từ hệ thống tự động, nhấn mạnh khả năng xảy ra sự nhầm lẫn trong quá trình kiểm duyệt. Phía VFF cho biết đang tích cực phối hợp để sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết, với mục tiêu khôi phục đầy đủ hoạt động của Fanpage trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian chờ xử lý, VFF khuyến nghị người hâm mộ tiếp tục theo dõi và cập nhật các thông tin chính thức thông qua website của Liên đoàn tại địa chỉ vff.org.vn, cũng như các kênh mạng xã hội chính thức khác đang hoạt động bình thường.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định sẽ sớm thông tin trở lại ngay khi Fanpage được khôi phục, đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì sự quan tâm và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Nhà Đình Bắc làm 100 mâm cỗ ăn mừng

Sau hành trình đáng nhớ cùng U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở về quê nhà trong niềm vui của gia đình, hàng xóm với bữa tiệc 100 mâm cỗ tri ân.

7 giờ trước

Những thống kê thú vị ở U23 châu Á 2026

VCK U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia khép lại với nhiều cột mốc đặc biệt, được phản ảnh rõ nét qua những con số biết nói.

28:1700 hôm qua

FIFA phản hồi bóng đá Malaysia

FIFA gỡ án cấm thi đấu với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

4 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

