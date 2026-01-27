Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FIFA phản hồi bóng đá Malaysia

  • Thứ ba, 27/1/2026 19:18 (GMT+7)
FIFA gỡ án cấm thi đấu với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Tối 27/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận thông báo đầy đủ tới FIFA về quyết định của CAS. Phản hồi lại, FIFA cho biết đã "gửi thông báo đến toàn bộ các Liên đoàn thành viên và Liên đoàn châu lục, yêu cầu tạm dừng việc thực thi án phạt ở cả cấp độ quốc nội lẫn quốc tế trong suốt quá trình kháng cáo".

Bảy cầu thủ được hưởng quyết định này gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Đây đều là những gương mặt từng bị FIFA xác định có vấn đề liên quan đến tư cách thi đấu và nhận án treo giò kéo dài 12 tháng.

Vào tháng 9 năm ngoái, Ủy ban kỷ luật FIFA đã ra án cấm đối với nhóm cầu thủ này, đồng thời phạt FAM số tiền lên tới 350.000 franc Thụy Sĩ. Mỗi cầu thủ cũng phải nộp thêm khoản phạt cá nhân 2.000 franc Thụy Sĩ.

Với quyết định tạm hoãn thi hành án từ CAS, toàn bộ hình phạt hiện được đặt trong trạng thái chờ, chưa có hiệu lực cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng. Điều này đồng nghĩa với việc 7 cầu thủ được phép thi đấu trở lại trong thời gian chờ kết luận chính thức.

CAS chưa ấn định thời điểm công bố phán quyết cuối cùng. Trong khi đó, quyết định tạm thời này được xem là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi thi đấu của cầu thủ, đồng thời giúp Malaysia tránh xáo trộn lực lượng ở giai đoạn nhạy cảm.

Malaysia FIFA Malaysia

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

